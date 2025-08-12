Український захисник Ілля Забарний офіційно став гравцем ПСЖ.
Про це повідомляє пресслужба парижан.
Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025
Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi ❤️💙 pic.twitter.com/dmQN4QdeHt
Контракт українця розраховано до літа 2030 року. Сума трансферу – 63 мільйони євро.
Після переходу в ПСЖ Забарний став другим найдорожчим українським футболістом в історії.
ПСЖ стане третім клубом Іллі в професійній кар’єрі. До цього він виступав за «Динамо» й «Борнмут».
Нагадаємо, завтра, 13 серпня, ПСЖ й «Тоттенгем» розіграють між собою Суперкубок УЄФА.