Контракт розраховано на п’ять років.

Український захисник Ілля Забарний офіційно став гравцем ПСЖ.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi ❤️💙 pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

Контракт українця розраховано до літа 2030 року. Сума трансферу – 63 мільйони євро.

Після переходу в ПСЖ Забарний став другим найдорожчим українським футболістом в історії.

ПСЖ стане третім клубом Іллі в професійній кар’єрі. До цього він виступав за «Динамо» й «Борнмут».

Нагадаємо, завтра, 13 серпня, ПСЖ й «Тоттенгем» розіграють між собою Суперкубок УЄФА.