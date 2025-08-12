У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Забарний офіційно перейшов до ПСЖ

Контракт розраховано на п’ять років.

Забарний офіційно перейшов до ПСЖ
Ілля Забарний
Фото: psg.fr/en

Український захисник Ілля Забарний офіційно став гравцем ПСЖ

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Контракт українця розраховано до літа 2030 року. Сума трансферу – 63 мільйони євро.

Після переходу в ПСЖ Забарний став другим найдорожчим українським футболістом в історії. 

ПСЖ стане третім клубом Іллі в професійній кар’єрі. До цього він виступав за «Динамо» й «Борнмут».

Нагадаємо, завтра, 13 серпня, ПСЖ й «Тоттенгем» розіграють між собою Суперкубок УЄФА. 
