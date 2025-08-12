На етапі Діамантової ліги у Польщі виступлять 5 українських легкоатлетів

З них четверо представників стрибків у висоту.

На етапі Діамантової ліги у Польщі виступлять п'ятеро легкоатлетів з України.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що з них - четверо представників стрибків у висоту: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Катерина Табашник та Олег Дорощук.

Також у метанні молота змагатиметься Михайло Кохан.

Наразі Ярослава Магучіх - єдина українка, яка вийшла до фіналу сезону Діамантової ліги. Юлія Левченко лише веде боротьбу за потрапляння до шістки учасниць фіналу.

Загалом на етапі будуть представлені 14 легкоатлетичних дисциплін, він відбудеться 15-16 серпня.