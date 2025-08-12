Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
РЖД у вогні
На етапі Діамантової ліги у Польщі виступлять 5 українських легкоатлетів

З них четверо представників стрибків у висоту.

На етапі Діамантової ліги у Польщі виступлять 5 українських легкоатлетів
Ярослава Магучіх
Фото: instagram

На етапі Діамантової ліги у Польщі виступлять п'ятеро легкоатлетів з України. 

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що з них - четверо представників стрибків у висоту: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Катерина Табашник та Олег Дорощук.

Також у метанні молота змагатиметься Михайло Кохан.

Наразі Ярослава Магучіх - єдина українка, яка вийшла до фіналу сезону Діамантової ліги. Юлія Левченко лише веде боротьбу за потрапляння до шістки учасниць фіналу.

Загалом на етапі будуть представлені 14 легкоатлетичних дисциплін, він відбудеться 15-16 серпня.
