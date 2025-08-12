Історія ідеального трансферу: чому Ілля Забарний і ПСЖ створені один для одного

Чому ПСЖ обрав саме Забарного, в чому його перевага над конкурентами і хто повинен покинути клуб після трансферу українця — в огляді на LB.ua .

Окрім того, ніхто не скаже, що за футболіста переплатили… 60+ мільйонів за одного з кращих захисників свого покоління — це точно небагато в умовах тотального здорожчання навіть посередніх гравців. Тепер тільки й діла, що адаптуватися до французької Ліги 1 і виштовхнути з основного складу іменитого бразильського футболіста Маркіньйоса, головного конкурента Забарного на позиції.

На відміну від Мишкової, історія Забарного поки що ідеальна. Захисник не став предметом торгу між клубами, як було в Мудрика з «Челсі» й «Арсеналом». Навпаки — він був однією з головних цілей парижан, тому без зайвого медійного шуму доєднався до найкращої сьогодні команди Європи. Це допоможе йому адаптуватися до нових умов роботи без надмірного тиску.

Сага з трансфером українського захисника Іллі Забарного нарешті завершилася: він підписав контракт з французьким грандом ПСЖ — чинним володарем кубка Ліги чемпіонів. За інформацією провідного спортивного ЗМІ Франції L'Equipe , сума трансферу склала 63 мільйони євро. Тож Ілля став другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика.

Найкращий на ринку

Іллі Забарному 22 роки, і він уже переходить до гранда світового футболу, до чинного володаря кубка Ліги чемпіонів УЄФА. Не зарано? Тенденції доводять протилежне. Футбол суттєво молодшає кожного року. Чого лише варте сходження на Олімп, чи якщо хочете — в базовий табір футболу, іспанця Ламіна Ямаля. Порівняно з ним наш Ілля ледь не ветеран.

Фото: EPA/UPG Ілля Забарний під час виступів за «Борнмут»

Але ж він захисник, а не форвард! З цим теж складно не погодитися. Експартнера Забарного в «Борнмуті» Діна Гюйсена мадридський «Реал» цього літа придбав за 58 мільйонів євро. Він на два роки молодший за Іллю… Однак це не заважало цим двом бути надійним захистом «вишень» у сезоні 2024/2025, за підсумками якого клуб фінішував дев’ятим в АПЛ.

Повернемося до Іллі. Упродовж минулого сезону він довів свій клас на полі. До прикладу, він став сьомим найшвидшим футболістом в АПЛ, розігнавшись до 36,6 кілометра на годину. Як для захисника це аж занадто високий показник. Окрім того, Забарний суттєво виділявся на фоні інших одразу в низці важливих компонентів гри, а саме пасах уперед, лонгболах, підкатах і виграних дуелей. Ба більше, він був одним з найкращих серед футболістів до 23 років.

🇺🇦 Illia Zabarnyi (Bournemouth, 22)

📊 vs Top 5 League U23 Centre-backs



🥇 Long passes completed — 1st

🥇 Progressive passes — 1st

🥇 Passes to final third — 1st

🥇 Progressive actions — 1st

🥈 Sliding tackles — 2nd

🥉 Defensive duels won — 3rd



👉 https://t.co/JGnbX9Xn7Y pic.twitter.com/DjVEoIieiv — DataMB (@DataMB_) June 4, 2025

Ще одним аргументом на користь Іллі є його досвід. Попри юний вік він уже встиг випробувати свої сили на рівні збірних, провівши в футболці національної команди 49 матчів. Не цурається він і, як то кажуть, справжньої футбольної рубки. За два з половиною роки, упродовж яких українець зіграв 78 матчів АПЛ у складі «Борнмута», Забарний мав змогу відточити свої навички й звикнути до жорсткої манери гри. Іншими словами, його не так легко залякати грубощами під час матчу.

У підсумку ПСЖ отримав одного з найперспективніших захисників світу, який здатен одразу з коліс допомагати команді. Ілля ж має можливість вийти на якісно інший рівень, від чого виграють усі, зокрема й збірна України з футболу. Так виглядає ідеальна футбольна історія.

Головний конкурент Забарного – іменитий бразилець

Низка французьких ЗМІ писали, що в ПСЖ розглядають Іллю Забарного як потенційну заміну Маркіньйоса – капітана й визнаного лідера команди. Колеги також припускають, що українець не одразу витіснить конкурента з основного складу.

Фото: EPA/UPG Маркіньйос під час матчу (праворуч)

Варто одразу окреслити, що 31-річного Маркіньйоса справді варто сприймати як єдиного реального конкурента Іллі. Справа в стилі гри. Обидва футболісти – правші, тому їх логічно використовувати саме праворуч в захисті. З іншого боку лінії оборони у ПСЖ гравців вистачає. Це і Пачо, й Лукас Ернандес, і Лукас Бералдо, й Перснель Кімпембе. З огляду на це можна зробити висновок, що Ілля конкуруватиме винятково з бразильцем.

Минулого сезону Маркіньйос зіграв у 16 з 17 матчів Ліги чемпіонів УЄФА. А от у Лізі 1 з’являвся рідше – лише 55 відсотків ігор він починав в основному складі. Тому можна припустити, що саме внутрішній чемпіонат буде основним турніром Іллі, в рамках якого він вливатиметься в гру команди.

Фото: psg.fr/en Ілля Забарний під час медогляду

Очевидно, витиснути бразильця з основного складу буде важко, але в Забарного є козир – це дисципліна. Свого часу цю якість українця відзначав нинішній головний тренер «Епіцентру» Сергій Нагорняк, який працював з Іллею на рівні молодіжної збірної України з футболу. Забарний ставиться до футболу як до роботи, тому вкрай прискіпливо працює над своїм тілом – фактично головним робочим інструментом. Українець упродовж кар’єри жодного разу не потрапляв у скандали, не був помічений у порушеннях режиму. Напротивагу у ЗМІ періодично з’являються світлини українця зі спортзалу. На правду, фізіологічні зміни футболіста помітні неозброєним оком.

Це не означає, що на його тлі Маркіньйос виглядає гульвісою, але ж вік поступово бере своє. І найцікавіше, що він може «взяти» в найбільш неочікуваний момент. Тому й підписали українського захисника.

Ще один трансфер незабаром

Разом з підписанням українця ПСЖ планує здійснити ще одну угоду – продати представника країни-агресорки Матвія Сафонова. За інформацією ЗМІ, однією з умов трансферу Забарного під час спілкування з представниками французького клубу був продаж росіянина. До слова, це ще один аргумент на користь Іллі. Він розумний не лише на полі, а й поза ним.

На росіянина поки покупців немає, але французькі медіа пишуть, що ПСЖ у посиленому режимі шукає, кому б продати цього воротаря. Чи вплине якось потенційний відхід Сафонова з клубу на гру команди? В ігровому плані навряд, бо минулого сезону він відіграв лише десять матчів у Лізі 1, тому його зникнення можуть взагалі не помітити. А от загальну атмосферу в команді відсутність росіянина лише покращить.

Бонус

У випадку з трансфером Забарного є ще один неочевидний бенефіціар – це президент «Динамо» Ігор Суркіс. Саме кияни мають право на 20 відсотків від суми продажу Іллі за умовами угоди з «Борнмутом». Якщо грубо, то мова про майже 10 мільйонів євро після вирахування всіх супутніх витрат.

Фото: EPA/UPG Ілля Забарний у «Динамо»

Можливо, кияни ці кошти витратять на придбання футболістів упродовж трансферного вікна. Бо ж якщо переможець ЛЧ потребує купівлі захисника за 63 мільйони, то й у киян знайдуться позиції, де не завадило б підсилення.

Коли Забарний вийде на поле?

Побачити вихованця «Динамо» на полі український уболівальник зможе ближче до осені. Вже відомо, що він не візьме участі в матчі за Суперкубок УЄФА проти лондонського «Тоттенгема», який відбудеться завтра, 13 серпня.

Фото: EPA/UPG Ілля Забарний

Його не кидають на амбразуру й це добре. «Don’t push the horses», панове. Ілля Забарний ще встигне довести, що кожен витрачений на нього цент був не даремним.