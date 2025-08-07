У кваліфікації Ліги конференцій "Полісся" з розгромом перемогло угорський "Пакш"

Житомирське "Полісся" перемогло "Пакш" з Угорщини у першій грі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Матч "Полісся" - "Пакш" закінчився з рахунком 3:0 (Андрієвський, 41, Бескоровайний, 45+1, Лєднєв, 57).

На 83-й хвилині "Пакш" забив гол, але його скасував VAR через порушення правил у атаці.

У компенсований час Богдан Михайліченко отримав пряму червону картку після перегляду VAR через жорсткий фол.

Матч-відповідь між "Поліссям" та "Пакшом" відбудеться 14 липня, о 20:00 за Києвом.