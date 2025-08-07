​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСпорт

У кваліфікації Ліги конференцій "Полісся" з розгромом перемогло угорський "Пакш"

“Полісся” здолало угорців з рахунком 3:0.

У кваліфікації Ліги конференцій "Полісся" з розгромом перемогло угорський "Пакш"
"Полісся" розгромило угорський "Пакш" у першій грі кваліфікації Ліги конференцій
Фото: ФК "Полісся"

Житомирське "Полісся" перемогло "Пакш" з Угорщини у першій грі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Матч "Полісся" - "Пакш" закінчився з рахунком 3:0 (Андрієвський, 41, Бескоровайний, 45+1, Лєднєв, 57).

На 83-й хвилині "Пакш" забив гол, але його скасував VAR через порушення правил у атаці.

У компенсований час Богдан Михайліченко отримав пряму червону картку після перегляду VAR через жорсткий фол.

Матч-відповідь між "Поліссям" та "Пакшом" відбудеться 14 липня, о 20:00 за Києвом. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies