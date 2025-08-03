Олексій Середа став віцечемпіоном світу у стрибках у воду з вишки

У заключний змагальний день Чемпіонату світу з водних видів спорту, що завершується в Сінгапурі, 19-річний стрибун у воду Олексій Середа відкрив лік нагородам української команди.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

У фіналі стрибків у воду з 10-метрової вишки Олексій мав другу за складністю програму. У підсумку він набрав 515.20 бала, що дозволило йому піднятися на другу сходинку пʼєдесталу.

Переміг австралієць Кассіель Руссо (534,80), "бронза" - у мексиканця Рендала Вільярса Вальдеса (511,95).

"Для Олексія - це друга особиста нагорода на світових першостях: у 2024 він став бронзовим призером. Загалом, це пʼята нагорода чемпіонату світу у скарбниці Олексія Середи. Ба більше: це найкращий результат в історії України у чоловічих стрибках у воду на вишці", - зазначили в НОК.