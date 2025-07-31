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“Динамо” дізналось наступного суперника у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Кияни зіграють з кіпрською командою “Пафос”.

“Динамо” дізналось наступного суперника у кваліфікації Ліги Чемпіонів
Ілюстративне фото
Фото: УЄФА

Визначився суперник київського “Динамо” у кваліфікації Ліги Чемпіонів.

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У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА кияни зіграють з кіпрською командою “Пафос”.

Кіпріоти за сумою двох матчів обіграли ізраїльський “Маккабі” із Тель-Авіва.

Після нічиєї на Кіпрі з рахунком 1:1 “Пафос” на виїзді переміг “Маккабі” - 1:0.

Матчі передостаннього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 5/6 та 12 серпня.
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