“Динамо” дізналось наступного суперника у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Визначився суперник київського “Динамо” у кваліфікації Ліги Чемпіонів.
У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА кияни зіграють з кіпрською командою “Пафос”.
Кіпріоти за сумою двох матчів обіграли ізраїльський “Маккабі” із Тель-Авіва.
Після нічиєї на Кіпрі з рахунком 1:1 “Пафос” на виїзді переміг “Маккабі” - 1:0.
Матчі передостаннього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 5/6 та 12 серпня.
- “Динамо” перемогло “Хамрун Спартанс” у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.