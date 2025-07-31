“Динамо” дізналось наступного суперника у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Після нічиєї на Кіпрі з рахунком 1:1 “Пафос” на виїзді переміг “Маккабі” - 1:0.

Кіпріоти за сумою двох матчів обіграли ізраїльський “Маккабі” із Тель-Авіва.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА кияни зіграють з кіпрською командою “Пафос”.

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