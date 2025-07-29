“Динамо” перемогло “Хамрун Спартанс” у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Київське “Динамо” провело умовно домашній матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти “Хамрун Спартанс” з Мальти.
Про це повідомляє пресслужба “Динамо” Київ.
Матч “Динамо” – “Хамрун Спартанс” закінчився з рахунком 3:0 (2:0). Голи забили Ванат (28), Бражко (35), Михавко (82).
Тепер підопічні Олександра Шовковського чекають на свого наступного суперника, який визначиться в завтрашньому поєдинку в Тель-Авіві між місцевим “Маккабі” та кіпрським “Пафосом”.
- “Динамо” Київ розгромило “Хамрун Спартанс” у кваліфікації Ліги чемпіонів з рахунком 3:0.