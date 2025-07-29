Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
ГоловнаСпорт

“Динамо” перемогло “Хамрун Спартанс” у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Кияни перемогли мальтійців з рахунком 3:0.

“Динамо” перемогло “Хамрун Спартанс” у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
“Динамо” перемогло “Хамрун Спартанс” у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Фото: Пресслужба "Динамо" Київ

Київське “Динамо” провело умовно домашній матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти “Хамрун Спартанс” з Мальти. 

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомляє пресслужба “Динамо” Київ.

Матч “Динамо” – “Хамрун Спартанс” закінчився з рахунком 3:0 (2:0). Голи забили Ванат (28), Бражко (35), Михавко (82).

Тепер підопічні Олександра Шовковського чекають на свого наступного суперника, який визначиться в завтрашньому поєдинку в Тель-Авіві між місцевим “Маккабі” та кіпрським “Пафосом”.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies