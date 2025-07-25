23-річний львів’янин Юрій Ковальчук став чемпіоном Європи з сучасного п’ятиборства за новими правилами.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

“У фіналі Юрій набрав 1588 балів, випередивши представників Угорщини та Франції та впевнено піднявшись на найвищу сходинку п’єдесталу”, - йдеться у повідомленні.

Перед тим Юрій Ковальчук переміг у півфіналі групи B.

В НОК нагадали, що сучасне п’ятиборство з 2025 року має оновлений формат: замість конкурів — смуга перешкод, а фехтування відбувається лише в основному раунді за олімпійською системою.