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Юрій Ковальчук став чемпіоном Європи з сучасного п’ятиборства

Українець випередив представників Угорщини та Франції. 

Юрій Ковальчук став чемпіоном Європи з сучасного п’ятиборства
Юрій Ковальчук
Фото: НОК

23-річний львів’янин Юрій Ковальчук став чемпіоном Європи з сучасного п’ятиборства за новими правилами.

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Про це повідомила пресслужба НОК України.

“У фіналі Юрій набрав 1588 балів, випередивши представників Угорщини та Франції та впевнено піднявшись на найвищу сходинку п’єдесталу”, - йдеться у повідомленні. 

Перед тим Юрій Ковальчук переміг у півфіналі групи B.

В НОК нагадали, що сучасне п’ятиборство з 2025 року має оновлений формат: замість конкурів — смуга перешкод, а фехтування відбувається лише в основному раунді за олімпійською системою.
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