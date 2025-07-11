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Визначились фіналісти Вімблдону серед чоловіків

Фінал Вімблдону у чоловічих змаганнях відбудеться 13 липня. 

Визначились фіналісти Вімблдону серед чоловіків
Яннік Сіннер святкує перемогу у півфіналі чоловічого одиночного розряду проти Новака Джоковича
Фото: EPA/UPG

У Лондоні визначились фіналісти Вімблдону серед чоловіків.

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Першим фіналістом став іспанець Карлос Алькарас Гарсія (2-й номер посіву), який у півфіналі за майже 3 години з рахунком 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6) обіграв американця Тейлора Фріца (5).

У другому півфіналі чинний переможець двох останніх Вімблдонів ітаілієць Яннік Сіннер (1) здолав семиразового переможця Вімблдону серба Новака Джоковича з рахунком 6:3, 6:3, 6:4.

Фінал Вімблдону у чоловічих змаганнях відбудеться 13 липня. 

У жіночому фіналі 12 липня титул розіграють американка Аманда Анісімовова (13) та полька Іга Швьонтек (8).
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