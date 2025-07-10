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Вімблдон-2025: Швьонтек здолала Бенчич, а Анісімова перемогла Соболенко

Відомо, хто розіграє кубок Вімблдону у фіналі жіночого одиночного розряду.

Вімблдон-2025: Швьонтек здолала Бенчич, а Анісімова перемогла Соболенко
Польська тенісистка Іга Швьонтек
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 10 липня, відбулися півфінальні матчі в одиночному розряді Вімблдону.

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Американка Аманда Анісімова (WTA № 12) здолала «нейтральну» білоруску Аріну Соболенко (WTA № 1) – 2:1 (6:4, 4:6, 6:4). 

Аманда Анісімова в матчі проти «нейтральної» білоруски Аріни Соболенко
Фото: EPA/UPG
Аманда Анісімова в матчі проти «нейтральної» білоруски Аріни Соболенко

Перша ракетка світу виконала 6 подач навиліт і 31 віннер, але все одно поступилася.

У паралельному матчі полька Іга Швьонтек (WTA № 4) розгромна перемогла Белінду Бенчич (WTA № 35) зі Швейцарії – 6:2, 6:0.

Іга Швьонтек під час півфінального матчу Вімблдону
Фото: EPA/UPG
Іга Швьонтек під час півфінального матчу Вімблдону

Фінальний матч між Анісімовою і Швьонтек відбудеться в суботу, 12 липня. Початок гри – о 18:00 за Києвом.

У чоловічому одиночному розряді путівки розіграють у поєдинках Тейлор Фріц (США, ATP № 5) – Карлос Алькарас (Іспанія, ATP № 2) і Яннік Сіннер (Італія, ATP № 1) – Новак Джокович (Сербія, ATP № 6).

Нагадаємо, у цьогорічному розіграші Вімблдону в одиночному розряді зіграли четверо українок. Марта Костюк вилетіла у першому колі змагань, Юлія Стародубцева – в другому, а Даяна Ястремська й Еліна Світоліна – в третьому.
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