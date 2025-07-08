«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
ГоловнаСпорт

Юрій Сапронов: «За підсумками року Світоліна ввійде в десятку кращих тенісисток рейтингу WTA»

Після Вімблдону українка йде 13-ю в рейтингу.

Юрій Сапронов: «За підсумками року Світоліна ввійде в десятку кращих тенісисток рейтингу WTA»
Юрій Сапронов й Еліна Світоліна
Фото: sapronov-tennis.org

Тенісний функціонер і колишній спонсор Еліни Світоліної Юрій Сапронов оцінив для LB.ua шанси тенісистки потрапити в десятку кращих рейтингу WTA за підсумками сезону.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

«Як кажуть, немає в нас іншої збірної України з футболу, тому ми все одно будемо вболівати, хвилюватися. Світоліна дарує нам емоції. За підсумками року вона безсумнівно ввійде в десятку кращих рейтингу WTA», – сказав він.

В останньому матчі на Вімблдоні Еліна поступилася бельгійці Елізе Мертенс в 1/16 фіналу змагань. На думку Сапронова, суперниця українки зробила висновки після програного поєдинку на підготовчому до трав’яного мейджора турнірі.

«Поєдинок з Мертенс був дуже складним. Світоліна перемогла бельгійку минулого тижня, тому дехто думав, що легко переможе її знову. Мертенс — дуже розумна дівчина, яка зробила висновки після поразки. З юніорів її знаю. Я боявся за цей матч», – пояснив Сапронов.

Нагадаємо, у цьогорічному розіграші Вімблдону в одиночному розряді зіграло четверо українок. Марта Костюк вилетіла у першому колі, Юлія Стародубцева – в другому, а Даяна Ястремська й Еліна Світоліна – в третьому.

Реклама
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies