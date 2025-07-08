Юрій Сапронов: «За підсумками року Світоліна ввійде в десятку кращих тенісисток рейтингу WTA»

Тенісний функціонер і колишній спонсор Еліни Світоліної Юрій Сапронов оцінив для LB.ua шанси тенісистки потрапити в десятку кращих рейтингу WTA за підсумками сезону.

«Як кажуть, немає в нас іншої збірної України з футболу, тому ми все одно будемо вболівати, хвилюватися. Світоліна дарує нам емоції. За підсумками року вона безсумнівно ввійде в десятку кращих рейтингу WTA», – сказав він.

В останньому матчі на Вімблдоні Еліна поступилася бельгійці Елізе Мертенс в 1/16 фіналу змагань. На думку Сапронова, суперниця українки зробила висновки після програного поєдинку на підготовчому до трав’яного мейджора турнірі.

«Поєдинок з Мертенс був дуже складним. Світоліна перемогла бельгійку минулого тижня, тому дехто думав, що легко переможе її знову. Мертенс — дуже розумна дівчина, яка зробила висновки після поразки. З юніорів її знаю. Я боявся за цей матч», – пояснив Сапронов.

Нагадаємо, у цьогорічному розіграші Вімблдону в одиночному розряді зіграло четверо українок. Марта Костюк вилетіла у першому колі, Юлія Стародубцева – в другому, а Даяна Ястремська й Еліна Світоліна – в третьому.