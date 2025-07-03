Волейболіст Семенюк: «Кожен гравець вносить щось своє у гру»

Капітан волейбольної команди України Юрій Семенюк у розмові з LB.ua підбив підсумки виступу збірної у матчах проти Франції, Туреччини, Японії й Болгарії у Лізі націй.

«Кожному ще є над чим попрацювати, проте загалом результатами ми задоволені. Кожен гравець вносить щось своє у гру. У певні моменти це якраз саме те, що потрібно. Волейбол – це команда гра і тільки разом ми здатні творити історію», – сказав він.

Капітан переконаний, що збірна здатна грати краще.

«Як командний гравець можу сказати, що досконалість не має меж, тому завжди є куди рости. Ви самі все бачили. Звісно, не обійшлося без помилок і програшів, але це волейбол, тут буває по-різному», – пояснив Семенюк.

Нагадаємо, упродовж другого ігрового тижня Ліги націй збірна України з волейболу перемогла Туреччину, Японію і Болгарію. Підопічні Рауля Лосано йдуть на шостій сходинці групи з 15-ма очками в активі.