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Волейболіст Семенюк: «Кожен гравець вносить щось своє у гру»

Збірна України з волейболу здобула три перемоги у другому тижні волейбольної Ліги націй.

Волейболіст Семенюк: «Кожен гравець вносить щось своє у гру»
Емоції капітана збірної України Юрія Семенюка під час матчу
Фото: FIVB

Капітан волейбольної команди України Юрій Семенюк у розмові з LB.ua підбив підсумки виступу збірної у матчах проти Франції, Туреччини, Японії й Болгарії у Лізі націй.

«Кожному ще є над чим попрацювати, проте загалом результатами ми задоволені. Кожен гравець вносить щось своє у гру. У певні моменти це якраз саме те, що потрібно. Волейбол – це команда гра і тільки разом ми здатні творити історію», – сказав він.

Капітан переконаний, що збірна здатна грати краще.

«Як командний гравець можу сказати, що досконалість не має меж, тому завжди є куди рости. Ви самі все бачили. Звісно, не обійшлося без помилок і програшів, але це волейбол, тут буває по-різному», – пояснив Семенюк.

Нагадаємо, упродовж другого ігрового тижня Ліги націй збірна України з волейболу перемогла Туреччину, Японію і Болгарію. Підопічні Рауля Лосано йдуть на шостій сходинці групи з 15-ма очками в активі.
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