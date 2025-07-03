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Форвард "Ліверпуля" Діогу Жота загинув в автокатастрофі

Спортсмену було 28 років.

Форвард "Ліверпуля" Діогу Жота загинув в автокатастрофі
Діогу Жота
Фото: EPA/UPG

Нападник “Ліверпуля” та збірної Португалії Діогу Жота загинув у віці 28 років, передає “Суспільне Спорт”. 

Автокатастрофа сталася в іспанській провінції Самора. Машина гравця "Ліверпуля" втратила керування, внаслідок чого з'їхала з дороги і загорілася.

Свідки автокатастрофи виклали швидку допомогу, але врятувати життя Жоти не вдалося.

Разом із португальським форвардом в автомобілі на момент автокатастрофи перебував і його 26-річний брат Андре, також професійний футболіст.

Діогу Жота виступав за "Ліверпуль" та збірну Португалії з футболу. У складі "Ліверпуля" провів 182 матчі в усіх турнірах, відзначився 65 м'ячами. Виграв Лігу чемпіонів у сезоні 2024/25, а також Кубок ліги та Кубок Англії у 2022-му. За збірну Португалії провів 49 поєдинків, забив 14 м'ячів. Разом з нею виграв Лігу націй у 2019 та 2024 роках.
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