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Стародубцева здійснила камбек і перемогла у першому колі Вімблдону-2025

Українка поступилася у першому сеті.

Стародубцева здійснила камбек і перемогла у першому колі Вімблдону-2025
Юлія Стародубцева
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA № 68) здолала британку Франческу Джонс (WTA № 122) у першому колі Вімблдону-2025.

Українка розгромна поступилася у першому сеті, але потім змогла відігратися та вирвати перемогу в матчі – 2:1 (1:6, 6:3, 6:1).

Загалом поєдинок тривав 1 годину і 46 хвилин. Упродовж гри Стародубцева припустилася меншої кількості невимушених помилок: 18 проти 36 у британки.

У другому колі Вімблдону Юлія зіграє проти «нейтральної» спортсменки з російським паспортом Юлії Самсонової (WTA № 19).

Останньою з українок на корт Вімблдону 1 липня вийде Даяна Ястремська, яка зустрінеться з другою ракеткою світу Коко Гофф із США.

Нагадаємо, в 1/32 фіналу також зіграє Еліна Світоліна, яка обіграла угорку Анну Бондар у двох сетах.

Ще одна українка Марта Костюк зачохлила ракетку на старті змагань, програвши Вероніці Ер’явец.
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