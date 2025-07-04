Марта Костюк зазнала поразки у другому колі парного розряду Вімблдону

Українка Марта Костюк у парі з румункою Єленою-Габріелою Русе поступилась дуету Се Шувей (Тайвань)/Єлена Остапенко (Латвія) на Вімблдоні-2025 з рахунком 2:1 (5:7, 6:2, 6:2).

Таким чином Марта Костюк завершила виступи на Вімблдоні - раніше вона поступилася вже у першому колі словенській кваліфаєрці Вероніці Ер'явень.

Тепер у парному розряді Вімблдону залишилася лише одна представниця України — Людмила Кіченок, яка з австралійкою Еллен Перес у другому колі зіграє проти тандему Магди Лінетт та Бернарди Пери.