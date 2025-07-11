НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
ГоловнаСпорт

“Шахтар” у Лізі Європи УЄФА з розгромним рахунком переміг “Ільвес”

Українці перемогли фінів з рахунком 6:0.

“Шахтар” у Лізі Європи УЄФА з розгромним рахунком переміг “Ільвес”
Аліссон Сантана
Фото: ФК "Шахтар"

Футболісти донецького “Шахтаря” розпочали єврокубковий сезон матчем у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

У цьому матчі “Шахтар” переміг “Ільвес” із фінського Тампере з рахунком 6:0 (Аліссон Сантана, 26, 48, Еліас, 43, Кевін, 74, Педріньйо, 87, Невертон, 90).

Гра відбулась на стадіоні “Стожице” в Любляні (Словенія). Поєдинок у відповідь пройде у Фінляндії 17 липня.

Переможець протистояння вийде до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в той час як друга команда продовжить виступ у відборі Ліги конференцій УЄФА.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies