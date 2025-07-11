“Шахтар” у Лізі Європи УЄФА з розгромним рахунком переміг “Ільвес”

Футболісти донецького “Шахтаря” розпочали єврокубковий сезон матчем у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА.

У цьому матчі “Шахтар” переміг “Ільвес” із фінського Тампере з рахунком 6:0 (Аліссон Сантана, 26, 48, Еліас, 43, Кевін, 74, Педріньйо, 87, Невертон, 90).

Гра відбулась на стадіоні “Стожице” в Любляні (Словенія). Поєдинок у відповідь пройде у Фінляндії 17 липня.

Переможець протистояння вийде до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в той час як друга команда продовжить виступ у відборі Ліги конференцій УЄФА.