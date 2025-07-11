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Колишній український гімнаст Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство

Ковтун виступатиме за збірну Хорватії.

Колишній український гімнаст Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство
Ілля Ковтун виконує вільні вправи на Олімпіаді-2024 у Парижі.
Фото: EPA/UPG

Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство на хорватське. 

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Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG).

Відповідне рішення прийняв Виконавчий комітет FIG на своєму засіданні у швейцарській Лозанні. 

Втім, Ковтун зможе дебютувати за Хорватію лише за рік, у липні 2026 року.

Ілля Ковтун здобув першу в кар'єрі срібну медаль з Україною на Олімпійських іграх-2024, а за пів року розпочав процес зміни громадянства. У квітні Ковтун вперше підтвердив наміри виступати за збірну Хорватії.

Як пояснила особиста тренерка Ковтуна, Ірина Горбачева, причиною зміни спортивного громадянства є розбіжності з Українською федерацією гімнастики. Також на рішення спортсмена вплинула підтримка Ковтуна з боку хорватської федерації. Він переїхав до Хорватії на початку повномасштабного вторгнення, і почав там тренуватися.
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