Колишній український гімнаст Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство

Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство на хорватське.

Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG).

Відповідне рішення прийняв Виконавчий комітет FIG на своєму засіданні у швейцарській Лозанні.

Втім, Ковтун зможе дебютувати за Хорватію лише за рік, у липні 2026 року.

Ілля Ковтун здобув першу в кар'єрі срібну медаль з Україною на Олімпійських іграх-2024, а за пів року розпочав процес зміни громадянства. У квітні Ковтун вперше підтвердив наміри виступати за збірну Хорватії.

Як пояснила особиста тренерка Ковтуна, Ірина Горбачева, причиною зміни спортивного громадянства є розбіжності з Українською федерацією гімнастики. Також на рішення спортсмена вплинула підтримка Ковтуна з боку хорватської федерації. Він переїхав до Хорватії на початку повномасштабного вторгнення, і почав там тренуватися.