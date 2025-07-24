«Команда, яка виділялася, грала й боролася»: підсумки дебютного виступу збірної України в Лізі націй

Яким був шлях збірної України на дебютному для неї турнірі? Поспілкувалися про це з головним тренером Раулем Лосано. Про смак перемог, невдачі, плани й амбіції команди на сезон — у підсумках Ліги націй на LB.ua .

Волейбольна збірна України не просто зіграла на змаганнях, а підкорила серця мільйонів уболівальників, продемонструвавши свій розвиток. За підсумками групового етапу Ліги націй команда здобула шість перемог у 12 матчах, набрала 18 очок і посіла 9-те місце в турнірній таблиці.

Дев'яте місце — це успіх чи провал?

На початку Ліги націй у перемоги над лідерами світового рейтингу вірив, мабуть, тільки він — головний тренер збірної України Рауль Лосано. На тренувальних зборах аргентинський фахівець акцентував, як непросто буде нашій збірній. Однак запевнив, що вірить у команду.

Фото: FIVB Україна — США. Ліга націй

Україна почала вражати вже першого ігрового тижня, ба більше, з першої гри. Спочатку ми рознесли США, а наступного дня вирвали перемогу в Куби. Далі була прикра поразка на тайбрейку від Бразилії, але саме ця гра стала особливою для наставника.

«Мене вразив рівень гри проти Бразилії, — розповідає Рауль Лосано. — Матчі проти США та Куби були дуже важливими. Хлопці викладалися і врешті здобули перемогу. Ми дуже добре працювали. Ці перемоги — це все результат інтенсивних тренувань. Вдячний хлопцям і щиро вражений тим, як команда зіграла проти Бразилії: вони билися за кожне очко. Я бачив, як вони хочуть перемогти. Задоволений нашим 14-м місцем у світовому рейтингу».

Фото: FIVB Рауль Лосано під час матчу проти Бразилії

Усього Україна здобула шість перемог у Лізі націй: над США, Кубою, Туреччиною, Японією, Болгарією та Нідерландами. Головний тренер переконаний, що цей результат історичний для збірної.

«Команда, яка зараз йде 14-ю в рейтингу FIVB, досягла дев'ятого місця в Лізі націй. Ми ділимо сьоме місце (у Куби, Ірану, Болгарії, США й Аргентини теж по шість перемог, але Куба й Іран змогли відібратися в плей-оф завдяки більшій кількості очок. — LB.ua). Це історичний результат. Україна — це команда-відкриття в Лізі націй», — пояснює Лосано.

Про прикрі помилки

Національна команда дійсно якісно грала впродовж двох ігрових тижнів ЛН, але під час третього, на жаль, результати погіршали. Безсумнівно, поразки в матчах проти Канади та Сербії стали ключовими на шляху у плей-оф. Якби Україна перемогла котрусь команду в останніх двох іграх, то змогла б пройти далі. Чому не вдалося? Пояснює тренер.

Фото: FIVB Збірна України грає проти команди Сербії в Лізі націй

«Суперники грали краще. Річ не лише в тому, що Україна хотіла перемогти. На такому рівні кожен суперник грає дуже добре. Скільки разів Україна перемагала Сербію та Канаду за останні чотири-вісім років? Завжди? Ніколи? Іноді?» — розмірковує головний тренер.

Попри невдалий третій ігровий тиждень (Україна виграла матч лише проти Нідерландів. — LB.ua), наставник захоплюється збірною. Чи може він виділити когось з волейболістів?

Фото: FIVB Волейбольна збірна України

«Мене вразила вся команда. Це була команда, яка виділялася, яка грала й боролася», — наголошує Лосано.

Що далі?

Після Ліги націй збірна матиме можливість трішки відпочити, аби з новими силами готуватися до наступного важливого турніру. Уже у вересні синьо-жовті зіграють на Чемпіонаті світу. Він стартує 12 вересня на Філіппінах.

За результатами жеребкування збірна України потрапила до групи F, де зіграє з Італією, Бельгією й Алжиром.

«Чемпіонат світу ніколи не буває легким. Ми почнемо нашу подорож на змаганні з матчу проти Бельгії. Чи є позитивним моментом те, що першими будуть не італійці? Не знаю. Усе залежатиме від форми команди, відновлення травмованих гравців. Спочатку ми проведемо тренувальний збір у Польщі, подивимось, у якому стані команда», — пояснює головний тренер.

Чи зіграє Плотницький?

На турнірі такого масштабу важливо, щоб у складі збірної грали всі кращі волейболісти країни. Водночас уже який рік триває епопея із зіркою світового волейболу Олегом Плотницьким, який свого часу був лідером команди. Нещодавно він оголосив, що завершує кар'єру в національній збірній, тож ми поцікавились у коуча, чи не планує той ще раз запросити Плотницького до команди.

Фото: CEV Український волейболіст Олег Плотницький

«Я запросив 45 гравців до участі в сезоні 2025 року. Плотницький надіслав листа зі своєю позицією. Я поважаю його рішення, але не згоден з ним», — каже Лосано.

Завдання на сезон

Він також запевняє, що головна мета збірної залишається незмінною — перемагати в кожному матчі й покращувати свою позицію у світовому рейтингу. Усе це для того, аби у 2028 році взяти участь в Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

«Я хочу бачити новий рівень гри від хлопців у кожному наступному матчі. Я вдячний кожному з команди за наш виступ у Лізі націй. Усі хлопці показали, що ми вміємо й можемо грати проти найсильніших команд світу. Усі наші думки про Олімпіаду-2028. У нас є трохи менше ніж три роки. Нам потрібно покращувати свій рейтинг, зростати індивідуально і як команда. Ми можемо і маємо поборотися за Олімпіаду-2028», — підсумовує наставник.

Фото: FIVB Збірна України з волейболу

Нагадаємо, свій перший матч на Чемпіонаті світу збірна проведе 14 вересня. Синьо-жовті протистоятимуть Бельгії.