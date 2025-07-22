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Український голкіпер перейшов до іспанського топ-клубу

Але спершу гратиме за резервну команду.

Український голкіпер перейшов до іспанського топ-клубу
Яків Кінарейкін - гравець "Вільярреала"
Фото: ФК Вільярреал

Офіційний сайт львівських "Карпат" повідомив про перехід їхнього голкіпера Якова Кінарейкіна до іспанського "Віяльрреала".

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21-річний воротар підписав з "жовтою субмариною" 5-річний контракт. Спершу українець набиратиметься досвіду та адаптуватиметься до іспанського футболу у "Вільярреалі-Б" - резервній команді, яка виступає у третьому за силою дивізіоні.

Трансферні чутки пов'язували з "Вільярреалом" іншого українського воротаря Андрія Луніна, проте він наразі залишається у мадридському "Реалі".

Кінарейкін до "Карпат" виступав за "Дніпро-1". Він мав виклики до молодіжної збірної України.  
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