Скоропадський, Макогоненко й коні: головне перед боєм Усика й Дюбуа

Про відкрите тренування, пресконференцію і зважування, пісню з Пивоваровим і відсутність головного тренера — зібрали найцікавіше перед головною подією року в боксі.

Два роки по тому вони знову зійдуться в ринзі. Тепер на кону чотири головні титули в суперважкій вазі: WBA, WBC і WBO , якими володіє українець, а також IBF , який належить британцю. Боксери вже відпрацювали медіатиждень, тому попереду лише головна подія.

У ніч із суботи на неділю Олександр Усик вийде на ринг лондонського «Вемблі», аби втретє в кар'єрі стати абсолютним чемпіоном світу. Суперник — добре відомий, молодий та амбіційний Даніель Дюбуа. Саме його українець уже перемагав у серпні 2023 року.

Відкрите тренування

Перш ніж на ринг вийшли головні герої шоу, публіку розігріли професійні боксерки українка Кіра Макогоненко і представниця Угорщини Джудіт Хетчболд. Цей бій відбувався за правилами професійного боксу, проте мав статус виставкового.

17-річна Кіра Макогоненко домінувала впродовж протистояння, хоч воно було її дебютним у профі. Рожева Пантера, так себе називає Кіра, поводилася дуже впевнено й холоднокровно, загравала з публікою і виграла б цей поєдинок. Однак, як ми знаємо, у виставковому протистоянні переможців не оголошують.

Далі на ринг вийшов Даніель Дюбуа. Його так зване тренування тривало декілька хвилин, під час яких він продемонстрував бій з тінню. Слідом за ним з'явився Олександр Усик. Своє тренування українець провів у футболці з написом Free Azovstal Defenders — нагадав світу про війну в Україні й українських військовополонених.

Фото: instagram.com/iegor_golub Відкрите тренування Олександра Усика

Цікаво, що саме тренування Усик провів з Єгором Голубом (колишній тренер Дениса Берінчика, партнер Усика по збірній України (аматори). — LB.ua). Це мало дивний вигляд, бо з 2018 року головним тренером Олександра був Юрій Ткаченко. Саме він сім років завжди тримав на лапах підопічного під час відкритих тренувань.

Фото: instagram.com/tkachenko_yurii Олександр Усик і Юрій Ткаченко

Не женіть коней, будь ласка

Наступна зупинка — традиційна пресконференція перед боєм. Усик укотре здивував вбранням. Цього разу він з'явився в образі гетьмана Павла Скоропадського. Говорив мало, але впевнено, не забув про Бога й Україну.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик і Даніель Дюбуа на пресконференції

«Привіт, Лондоне. Я радий бути тут знову. Це моя ніч. Я вірю в це. Я вірю в Бога та Матір Божу. Я готувався до цього бою. Я українець. Кожен мій бій важливий для мене і для команди. Зараз цей бій важливий для моєї країни та для воїнів, які її захищають. Це мотивація для моїх людей. Це дуже важливо для мене», — сказав Усик на пресконференції.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик відповідає на запитання

Натомість Дюбуа намагався створити шоу й погрожував перервати переможну серію Олександра.

«Я правильно підготувався, я зараз просто на іншому рівні. Я готовий пройти крізь усе, що потрібно зробити в суботу та забрати всі пояси. Я на підйомі. Я прагну слави та величі. Це історія, яка пишеться просто зараз, і я збираюся влаштувати справжній розгром. Я голодний. Я готовий до цього», — наголосив Дюбуа.

Попри спроби британця заявити про себе, головним героєм заходу був саме український боксер. Його вислів про коней став справжньою окрасою пресконференції. Поки менеджери боксерів сперечались, хто з підопічних кращий, Олександр Усик двічі повторив фразеологізм «не женіть коней» англійською, змусивши всіх затихнути.

«Мені потрібен перекладач», — відповів Усику тренер Дюбуа Дон Чарльз.

Далі в гру вступив директор команди Усика Сергій Лапін, який намагався пояснити британцям значення вислову.

«Це ілюзія. Щоразу, коли говорить хтось із команди Дюбуа, то заявляє: "Даніель тепер інша людина, він має іншу підготовку, інший фокус". Це все ілюзія. Нічого не змінилося за три роки. Ви чудові хлопці. Ви боретеся. У суботу все-таки буде інший бій», — зауважив Лапін.

Фото: EPA/UPG Усик і Дюбуа на пресконференції

Очевидним залишається лише той факт, що вислів «не женіть коней» цілком може увійти у скарбничку найкращих від Олександра. Ви ж пам’ятаєте його легендарне «I‘m feel, I‘m very feel»?..

Сюрприз на церемонії зважування

Ще один важливий захід медіатижня — церемонія зважування. Олександр Усик, до речі, показав найбільшу вагу в кар'єрі — 103,1 кг. Дюбуа виявився на вісім кілограмів важчим — 110,5 кг. Порівняно з першим поєдинком проти Дюбуа Олександр поважчав майже на 3 кг (100.2). Натомість британець скинув майже 5 кг (115.78).

Фото: EPA/UPG Олександр Усик під час церемонії зважування

Після зважування боксери провели фінальну битву поглядів, де перемогу очікувано святкував наш спортсмен. «Я повністю зосереджений, я налаштований, не можу дочекатися. Я збираюся перемогти за будь-яку ціну», — заявив Дюбуа наприкінці. Усик відповів у звичному стилі: «Для мене це велика можливість. Для мого народу і моєї країни. Дякую Ісусу Христу і Діві Марії. Побачимось завтра. Слава Україні».

Пісня з Пивоваровим

Паралельно Усик створив ще один медіапривід. Разом зі співаком Артемом Пивоваровим і DJ Korolova українець випустив трек Fight for life.

«Ми об'єдналися в цій потужній колаборації, щоб донести важливі меседжі світові. Ця історія — про вічну битву між світлом і темрявою. Ця робота вкотре нагадує про силу і стійкість, з якими українці гідно витримують всі випробування у надважкій боротьбі», — йдеться в дописі Пивоварова в соцмережах.

Текст для пісні написали музикант і боксер. Окрім того, вони використали поезію Володимира Свідзінського. У центрі сюжету кліпу три персонажі: Усик (воїн-шукач), Корольова (уособлення натхнення і гармонії) і Пивоваров (джерело вищої енергії).

Бій Усик — Дюбуа 2 відбудеться у суботу, 19 липня, на лондонському стадіоні «Вемблі». На кону звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі й чотири пояси: WBA, WBC, WBO й IBF.

За всіма важливими подіями перед боєм, за самим поєдинком і активностями після ви можете стежити в онлайн-трансляції на LB.ua.