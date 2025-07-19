Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
ГоловнаСпорт

Скоропадський, Макогоненко й коні: головне перед боєм Усика й Дюбуа

У ніч із суботи на неділю Олександр Усик вийде на ринг лондонського «Вемблі», аби втретє в кар'єрі стати абсолютним чемпіоном світу. Суперник — добре відомий, молодий та амбіційний Даніель Дюбуа. Саме його українець уже перемагав у серпні 2023 року. 

Два роки по тому вони знову зійдуться в ринзі. Тепер на кону чотири головні титули в суперважкій вазі: WBA, WBC і WBO, якими володіє українець, а також IBF, який належить британцю. Боксери вже відпрацювали медіатиждень, тому попереду лише головна подія. 

Про відкрите тренування, пресконференцію і зважування, пісню з Пивоваровим і відсутність головного тренера — зібрали найцікавіше перед головною подією року в боксі.

Скоропадський, Макогоненко й коні: головне перед боєм Усика й Дюбуа
Олександр Усик і Даніель Дюбуа під час битви поглядів
Фото: EPA/UPG

Відкрите тренування

Перш ніж на ринг вийшли головні герої шоу, публіку розігріли професійні боксерки українка Кіра Макогоненко і представниця Угорщини Джудіт Хетчболд. Цей бій відбувався за правилами професійного боксу, проте мав статус виставкового. 

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

17-річна Кіра Макогоненко домінувала впродовж протистояння, хоч воно було її дебютним у профі. Рожева Пантера, так себе називає Кіра, поводилася дуже впевнено й холоднокровно, загравала з публікою і виграла б цей поєдинок. Однак, як ми знаємо, у виставковому протистоянні переможців не оголошують. 

Далі на ринг вийшов Даніель Дюбуа. Його так зване тренування тривало декілька хвилин, під час яких він продемонстрував бій з тінню. Слідом за ним з'явився Олександр Усик. Своє тренування українець провів у футболці з написом Free Azovstal Defenders — нагадав світу про війну в Україні й українських військовополонених. 

Відкрите тренування Олександра Усика
Фото: instagram.com/iegor_golub
Відкрите тренування Олександра Усика

Цікаво, що саме тренування Усик провів з Єгором Голубом (колишній тренер Дениса Берінчика, партнер Усика по збірній України (аматори). — LB.ua). Це мало дивний вигляд, бо з 2018 року головним тренером Олександра був Юрій Ткаченко. Саме він сім років завжди тримав на лапах підопічного під час відкритих тренувань. 

Олександр Усик і Юрій Ткаченко
Фото: instagram.com/tkachenko_yurii
Олександр Усик і Юрій Ткаченко

Не женіть коней, будь ласка 

Наступна зупинка — традиційна пресконференція перед боєм. Усик укотре здивував вбранням. Цього разу він з'явився в образі гетьмана Павла Скоропадського. Говорив мало, але впевнено, не забув про Бога й Україну.

Олександр Усик і Даніель Дюбуа на пресконференції
Фото: EPA/UPG
Олександр Усик і Даніель Дюбуа на пресконференції

«Привіт, Лондоне. Я радий бути тут знову. Це моя ніч. Я вірю в це. Я вірю в Бога та Матір Божу. Я готувався до цього бою. Я українець. Кожен мій бій важливий для мене і для команди. Зараз цей бій важливий для моєї країни та для воїнів, які її захищають. Це мотивація для моїх людей. Це дуже важливо для мене», — сказав Усик на пресконференції.

Олександр Усик відповідає на запитання
Фото: EPA/UPG
Олександр Усик відповідає на запитання

Натомість Дюбуа намагався створити шоу й погрожував перервати переможну серію Олександра. 

«Я правильно підготувався, я зараз просто на іншому рівні. Я готовий пройти крізь усе, що потрібно зробити в суботу та забрати всі пояси. Я на підйомі. Я прагну слави та величі. Це історія, яка пишеться просто зараз, і я збираюся влаштувати справжній розгром. Я голодний. Я готовий до цього», — наголосив Дюбуа.

Попри спроби британця заявити про себе, головним героєм заходу був саме український боксер. Його вислів про коней став справжньою окрасою пресконференції. Поки менеджери боксерів сперечались, хто з підопічних кращий, Олександр Усик двічі повторив фразеологізм «не женіть коней» англійською, змусивши всіх затихнути. 

«Мені потрібен перекладач», — відповів Усику тренер Дюбуа Дон Чарльз. 

Далі в гру вступив директор команди Усика Сергій Лапін, який намагався пояснити британцям значення вислову. 

«Це ілюзія. Щоразу, коли говорить хтось із команди Дюбуа, то заявляє: "Даніель тепер інша людина, він має іншу підготовку, інший фокус". Це все ілюзія. Нічого не змінилося за три роки. Ви чудові хлопці. Ви боретеся. У суботу все-таки буде інший бій», — зауважив Лапін.

Усик і Дюбуа на пресконференції
Фото: EPA/UPG
Усик і Дюбуа на пресконференції

Очевидним залишається лише той факт, що вислів «не женіть коней» цілком може увійти у скарбничку найкращих від Олександра. Ви ж пам’ятаєте його легендарне «I‘m feel, I‘m very feel»?..

Сюрприз на церемонії зважування

Ще один важливий захід медіатижня — церемонія зважування. Олександр Усик, до речі, показав найбільшу вагу в кар'єрі — 103,1 кг. Дюбуа виявився на вісім кілограмів важчим — 110,5 кг. Порівняно з першим поєдинком проти Дюбуа Олександр поважчав майже на 3 кг (100.2). Натомість британець скинув майже 5 кг (115.78).

Олександр Усик під час церемонії зважування
Фото: EPA/UPG
Олександр Усик під час церемонії зважування

Після зважування боксери провели фінальну битву поглядів, де перемогу очікувано святкував наш спортсмен. «Я повністю зосереджений, я налаштований, не можу дочекатися. Я збираюся перемогти за будь-яку ціну», — заявив Дюбуа наприкінці. Усик відповів у звичному стилі: «Для мене це велика можливість. Для мого народу і моєї країни. Дякую Ісусу Христу і Діві Марії. Побачимось завтра. Слава Україні».

Пісня з Пивоваровим

Паралельно Усик створив ще один медіапривід. Разом зі співаком Артемом Пивоваровим і DJ Korolova українець випустив трек Fight for life

«Ми об'єдналися в цій потужній колаборації, щоб донести важливі меседжі світові. Ця історія — про вічну битву між світлом і темрявою. Ця робота вкотре нагадує про силу і стійкість, з якими українці гідно витримують всі випробування у надважкій боротьбі», — йдеться в дописі Пивоварова в соцмережах.

Текст для пісні написали музикант і боксер. Окрім того, вони використали поезію Володимира Свідзінського. У центрі сюжету кліпу три персонажі: Усик (воїн-шукач), Корольова (уособлення натхнення і гармонії) і Пивоваров (джерело вищої енергії).

Бій Усик — Дюбуа 2 відбудеться у суботу, 19 липня, на лондонському стадіоні «Вемблі». На кону звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі й чотири пояси: WBA, WBC, WBO й IBF.

За всіма важливими подіями перед боєм, за самим поєдинком і активностями після ви можете стежити в онлайн-трансляції на LB.ua.

Діана Звягінцева
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies