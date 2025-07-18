Перед боєм з Дюбуа Олександр Усик показав рекордну вагу

Втім, британець виявився важчим на майже 8 кг.

Напередодні бою-реваншу за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели зважування.

Напередодні бою-реваншу за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели зважування.

В результаті Дюбуа показав вагу 110,5 кг в той час як українець виявився на майже вісім кг легшим - 103,1 кг.

Для Усика вага в 103,1 кг є рекордною у кар'єрі - він на 0,6 кг перевищив свою попередню найбільшу вагу. У грудні 2024 року, перед реваншем із Тайсоном Ф'юрі, він важив 102,5 кг.

Водночас український боксер набрав майже 3 кг в порівнянні з першим боєм проти Дюбуа, а британець навпаки скинув майже 5 кг.

Остання битва поглядів перед боєм тривала близько півхвилини, першим відвернувся Дюбуа.

Бій-реванш Усик — Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Боксери визначать власника титулу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі й чотирьох поясів: WBA, WBC, WBO та IBF.

У серпні 2023 року Олександр Усик відстоював звання об'єднаного чемпіона світу, бій було завершено на користь українця у дев'ятому раунді.