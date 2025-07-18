Мілевський дав прогноз на бій Усик – Дюбуа

На думку колишнього футболіста «Динамо» Артема Мілевського, Олександр Усик переможе Даніеля Дюбуа нокаутом.

Про це він розповів у розмові з blik.ua.

«Крім перемоги Усика, я нічого не чекаю. Думаю, Саня покарає британця за його зухвалі слова перед боєм. Хочеться, щоб Усик швидше його побив, і я пішов спати. Думаю, в 7-му або 8-му раунді Дюбуа впаде. Це моя думка як уболівальника і диванного експерта з боксу», – сказав Мілевський.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні українець Олександр Усик проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

У першому поєдинку між боксерами Усик здолав суперника технічним нокаутом.