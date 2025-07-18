Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
ГоловнаСпорт

Мілевський дав прогноз на бій Усик – Дюбуа

Колишній футболіст переконаний, що бій закінчиться нокаутом.

Мілевський дав прогноз на бій Усик – Дюбуа
Артем Мілевський
Фото: Скриншот

На думку колишнього футболіста «Динамо» Артема Мілевського, Олександр Усик переможе Даніеля Дюбуа нокаутом.

Підписуйтесь на наш Google News

Про це він розповів у розмові з blik.ua.

«Крім перемоги Усика, я нічого не чекаю. Думаю, Саня покарає британця за його зухвалі слова перед боєм. Хочеться, щоб Усик швидше його побив, і я пішов спати. Думаю, в 7-му або 8-му раунді Дюбуа впаде. Це моя думка як уболівальника і диванного експерта з боксу», – сказав Мілевський.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні українець Олександр Усик проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

У першому поєдинку між боксерами Усик здолав суперника технічним нокаутом.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies