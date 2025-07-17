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Усик про звинувачення з боку Дюбуа: «Не сприймаю те, що кажуть мої критики»

Дюбуа назвав українця шахраєм.

Усик про звинувачення з боку Дюбуа: «Не сприймаю те, що кажуть мої критики»
Олександр Усик
Фото: K2 Promotions

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як відреагував на звинувачення з боку Даніеля Дюбуа в шахрайстві.

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Він сказав про це в інтерв'ю ютуб-каналу Antoine Allen Interviews and documentaries.

«Його слова не мають значення. Для мене важлива лише думка моєї родини, моєї дружини, моєї команди, моїх дітей, моєї мами. Дякую, мамо, я тебе люблю. Моя мама щоразу каже мені: "Алексе, я з тобою, я щоразу за твоєю спиною". Я не сприймаю те, що кажуть мої критики. Це просто слова для мене», – пояснив Усик.

Він також наголосив, що люди сумнівалися в ньому впродовж усієї кар’єри.

«Багато років мені казали: "Це неможливо зробити". Я відповідав: «Я стану олімпійським чемпіоном". Люди казали, що це неможливо. Що я не виграю золоту медаль. Я казав, що виграю. Багато людей казали: "Ти не надважковаговик. Ти боєць крузервейта". Я відповідав: "Гаразд, я спробую". Я молюся і кажу: "Боже, дай мені, будь ласка, шанс. Я буду наполегливо тренуватися. Я буду добре поводитися, ти ж знаєш, я молюся щодня"», – сказав український чемпіон.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу проти Даніеля Дюбуа в Лондоні.
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