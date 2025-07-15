Як ветерани ССО освоюватимуть дзюдо: тренуватиме олімпієць Гонтюк, виступатимуть в трьох «розділах»

Ми побували на презентації проєкту, щоб з’ясувати, як він функціонуватиме, скільки часу потрібно приділяти дзюдо, щоб освоїти його, та чому цей вид спорту ідеально підходить для тих, хто не на словах знає, що таке йти на ви.

На перші результати довго чекати не доведеться, адже вже в вересні відбудеться перший Всеукраїнський турнір, де кожен ветеран зможе спробувати свої сили на татамі.

Федерація дзюдо України (ФДУ) спільно з Асоціацією ветеранів Сил спеціальних операцій Збройних сил України презентували проєкт з адаптивного дзюдо та підписали меморандум про співпрацю. В рамках проєкту в кожній області України планують створити простір для ветеранів, де ті зможуть займатись дзюдо. Щоб полегшити процес навчання, зі спортсменами-ветеранами працюватимуть кваліфіковані тренери та психологи.

Класичний метод адаптації

Очевидно, спорт – це один з ефективних способів адаптації ветеранів у цивільному житті. Якщо не вірите, запитайте у принца Гаррі. У 2014 році він організував Ігри нескорених – спортивні змагання серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення й травми внаслідок бойових дій. За його задумом, ветерани, які брали участь у змаганнях, мали б відчувати себе активною частиною соціуму. І це спрацювало.

Фото: Федерація дзюдо України Українські ветерани

З 2014 року, коли Росія розпочала збройну агресію проти України, спорт і військові постійно йшли поруч. Один зі свіжих прикладів – початок співпраці ветеранів Сил спеціальних операцій та Федерації дзюдо України. Як зазначає президент федерації Михайло Кошляк, це символізує, що спорт і військові стали ще ближчими. Важливо, що цей проєкт не тільки про спорт. Він охоплює й інші аспекти адаптації ветеранів.

«Цей проєкт дуже важливий для нас, особливо якщо ми говоримо про наше сьогодення. Зараз усім хлопцям і дівчатам треба підтримка. Як федерація ми хочемо бути поруч з кожним воїном, який звернеться до нас. Ми будемо всебічно допомагати нашим ветеранам», – пояснив Кошляк.

Фото: Федерація дзюдо України Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк

Мова йде не лише про фізичне відновлення тіла внаслідок заняття спортом. У федерації допомагатимуть також із психологічним розвитком ветеранів.

«Головне дійти до кінця, а для цього треба велике бажання. Спочатку всі завжди натхненні, а потім, коли треба працювати, тренуватись кожен день, це витримують не всі. Я дуже сподіваюся, що ці хлопці будуть боротися на чемпіонаті України з часом. У будь-якому спорті є процес насичення. Це все відбувається у вашій голові. Треба говорити, говорити все, що ви відчуваєте. Ми завжди памʼятаємо про вас і дякуємо за ваш вклад в захист нашої держави. Ви всі нам дуже потрібні, тому ви можете розраховувати на нас», – сказав президент федерації дзюдо.

Проєкт функціонуватиме в кожному місті України. У ФДУ обіцяють допомогти з тренерами й матеріальною базою для тренувань.

«Ми активно набираємо обертів, ми долучаємо кожне місто України. Зі свого боку ми готові надавати матеріальну базу, тренерів та повну допомогу й адаптацію на всіх етапах. Сили спеціальних операцій нам дають повний карт-бланш, вони будуть мотивувати своїх спортсменів. Я вже називаю їх спортсменами», – пояснив голова комісії з адаптивного спорту ФДУ Ярослав Калетюк.

Перші змагання: від сутичок до показових виступів

У федерації також анонсували перший Всеукраїнський турнір із дзюдо. Він відбудеться 11-12 вересня у Вінниці. Змагання пройдуть у трьох «розділах», щоб залучити якомога більше ветеранів.

Фото: Федерація дзюдо України Ярослав Калетюк (ліворуч)

«Буде три унікальних «розділи» – це боротьба в партері, боротьба в стійці, а також показові виступи. Ми даємо ветеранам вибір. Кожен зможе обрати, що йому ближче, чим він хоче займатись. Якщо спортсмен хоче вступати в сутичку – це боротьба в партері, або боротьба в стійці. Якщо ні, є такий розділ як «ката», коли ветеран буде показувати свою техніку. Це показовий виступ. Там теж будуть пояси, аби мотивувати хлопців, аби вони розуміли, що є куди рости», – зазначив Калетюк.

Один з тих, хто точно налаштований взяти участь у турнірі, – це Анатолій Шовкун. Він – член Асоціації ветеранів Сил спеціальних операцій. Анатолій втратив ногу під час бойового завдання, а зараз активно займається дзюдо, готується до перших у своєму житті змагань.

«Спорт сприяє фізичному та психічному здоровʼю, адаптує до життя. Дзюдо – це про розум та силу. Я почав займатись адаптивним дзюдо після поранення і запрошую всіх займатись. Чекаю всіх на татамі для зустрічі зі мною», – заявив ветеран.

Фото: Федерація дзюдо України Анатолій Шовкун

Він наголосив, що спорт допомагає адаптуватися до цивільного життя.

«Тренування допомагають мені відновитись і фізично, і психологічно. Ти адаптовуєшся не тільки до виду спорту, а й до соціуму загалом. Тренуюсь я з понеділка по п’ятницю, кожне тренування по 1.5-2 години», – розповів Шовкун.

Випробувати рівень олімпійського призера

Освоїти дзюдо буде нелегко, але під керівництвом таких тренерів, як, наприклад, дворазовий олімпійський призер Роман Гонтюк, цілком реально. Він пообіцяв ветеранам сумісні спаринги й запевнив, що зможе вивести їх на новий рівень.

Фото: Федерація дзюдо України Роман Гонтюк

«Я був на п’єдесталі Олімпійських ігор двічі, але мені доводилось падати дуже низько. Я буду ділитися з вами своїм досвідом, як я проходив крізь все це. Інколи я думаю, що в мене депресія, але потім дивлюсь на цих хлопців, на те які вони сильні… З’являються нові сили й бажання працювати. Це крутий проєкт. Дзюдо різностороннє. Зараз це як психологія, як філософія. Дзюдо будується на дружбі, на відносинах. У мене є мрія, аби ми обʼєднались і робили одну справу. Ми живемо в жахливий час. Передати словами той біль, який ви переживаєте, дуже важко. Я вдячний Федерації дзюдо України та Асоціації ветеранів Сил Спеціальних операцій. Будемо разом займатися, буду пробувати, аби ви мене десь кидали, аби ви заряджались. Будемо приводити ваш моральний і фізичний стан на той рівень, яким він має бути», – пообіцяв Гонтюк.

Потенційно цей проєкт може бути успішним, тільки б він розвивався далі пресконференцій. Очікуємо на велике представництво українських ветеранів на Всеукраїнському турнірі з дзюдо. Ще б долучити членів національної команди, які, як відомо, мають змогу виступати лише завдяки українським захисникам, які боронять Україну на фронті.