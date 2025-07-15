Як ветерани ССО освоюватимуть дзюдо: тренуватиме олімпієць Гонтюк, виступатимуть в трьох «розділах»

Класичний метод адаптації
Очевидно, спорт – це один з ефективних способів адаптації ветеранів у цивільному житті. Якщо не вірите, запитайте у принца Гаррі. У 2014 році він організував Ігри нескорених – спортивні змагання серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення й травми внаслідок бойових дій. За його задумом, ветерани, які брали участь у змаганнях, мали б відчувати себе активною частиною соціуму. І це спрацювало.
З 2014 року, коли Росія розпочала збройну агресію проти України, спорт і військові постійно йшли поруч. Один зі свіжих прикладів – початок співпраці ветеранів Сил спеціальних операцій та Федерації дзюдо України. Як зазначає президент федерації Михайло Кошляк, це символізує, що спорт і військові стали ще ближчими. Важливо, що цей проєкт не тільки про спорт. Він охоплює й інші аспекти адаптації ветеранів.
«Цей проєкт дуже важливий для нас, особливо якщо ми говоримо про наше сьогодення. Зараз усім хлопцям і дівчатам треба підтримка. Як федерація ми хочемо бути поруч з кожним воїном, який звернеться до нас. Ми будемо всебічно допомагати нашим ветеранам», – пояснив Кошляк.
Мова йде не лише про фізичне відновлення тіла внаслідок заняття спортом. У федерації допомагатимуть також із психологічним розвитком ветеранів.
«Головне дійти до кінця, а для цього треба велике бажання. Спочатку всі завжди натхненні, а потім, коли треба працювати, тренуватись кожен день, це витримують не всі. Я дуже сподіваюся, що ці хлопці будуть боротися на чемпіонаті України з часом. У будь-якому спорті є процес насичення. Це все відбувається у вашій голові. Треба говорити, говорити все, що ви відчуваєте. Ми завжди памʼятаємо про вас і дякуємо за ваш вклад в захист нашої держави. Ви всі нам дуже потрібні, тому ви можете розраховувати на нас», – сказав президент федерації дзюдо.
Проєкт функціонуватиме в кожному місті України. У ФДУ обіцяють допомогти з тренерами й матеріальною базою для тренувань.
«Ми активно набираємо обертів, ми долучаємо кожне місто України. Зі свого боку ми готові надавати матеріальну базу, тренерів та повну допомогу й адаптацію на всіх етапах. Сили спеціальних операцій нам дають повний карт-бланш, вони будуть мотивувати своїх спортсменів. Я вже називаю їх спортсменами», – пояснив голова комісії з адаптивного спорту ФДУ Ярослав Калетюк.
Перші змагання: від сутичок до показових виступів
У федерації також анонсували перший Всеукраїнський турнір із дзюдо. Він відбудеться 11-12 вересня у Вінниці. Змагання пройдуть у трьох «розділах», щоб залучити якомога більше ветеранів.
«Буде три унікальних «розділи» – це боротьба в партері, боротьба в стійці, а також показові виступи. Ми даємо ветеранам вибір. Кожен зможе обрати, що йому ближче, чим він хоче займатись. Якщо спортсмен хоче вступати в сутичку – це боротьба в партері, або боротьба в стійці. Якщо ні, є такий розділ як «ката», коли ветеран буде показувати свою техніку. Це показовий виступ. Там теж будуть пояси, аби мотивувати хлопців, аби вони розуміли, що є куди рости», – зазначив Калетюк.
Один з тих, хто точно налаштований взяти участь у турнірі, – це Анатолій Шовкун. Він – член Асоціації ветеранів Сил спеціальних операцій. Анатолій втратив ногу під час бойового завдання, а зараз активно займається дзюдо, готується до перших у своєму житті змагань.
«Спорт сприяє фізичному та психічному здоровʼю, адаптує до життя. Дзюдо – це про розум та силу. Я почав займатись адаптивним дзюдо після поранення і запрошую всіх займатись. Чекаю всіх на татамі для зустрічі зі мною», – заявив ветеран.
Він наголосив, що спорт допомагає адаптуватися до цивільного життя.
«Тренування допомагають мені відновитись і фізично, і психологічно. Ти адаптовуєшся не тільки до виду спорту, а й до соціуму загалом. Тренуюсь я з понеділка по п’ятницю, кожне тренування по 1.5-2 години», – розповів Шовкун.
Випробувати рівень олімпійського призера
Освоїти дзюдо буде нелегко, але під керівництвом таких тренерів, як, наприклад, дворазовий олімпійський призер Роман Гонтюк, цілком реально. Він пообіцяв ветеранам сумісні спаринги й запевнив, що зможе вивести їх на новий рівень.
«Я був на п’єдесталі Олімпійських ігор двічі, але мені доводилось падати дуже низько. Я буду ділитися з вами своїм досвідом, як я проходив крізь все це. Інколи я думаю, що в мене депресія, але потім дивлюсь на цих хлопців, на те які вони сильні… З’являються нові сили й бажання працювати. Це крутий проєкт. Дзюдо різностороннє. Зараз це як психологія, як філософія. Дзюдо будується на дружбі, на відносинах. У мене є мрія, аби ми обʼєднались і робили одну справу. Ми живемо в жахливий час. Передати словами той біль, який ви переживаєте, дуже важко. Я вдячний Федерації дзюдо України та Асоціації ветеранів Сил Спеціальних операцій. Будемо разом займатися, буду пробувати, аби ви мене десь кидали, аби ви заряджались. Будемо приводити ваш моральний і фізичний стан на той рівень, яким він має бути», – пообіцяв Гонтюк.
Потенційно цей проєкт може бути успішним, тільки б він розвивався далі пресконференцій. Очікуємо на велике представництво українських ветеранів на Всеукраїнському турнірі з дзюдо. Ще б долучити членів національної команди, які, як відомо, мають змогу виступати лише завдяки українським захисникам, які боронять Україну на фронті.