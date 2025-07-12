Шахи: сестри Музичук і Юлія Осьмак пройшли до третього кола Кубка світу

Максимальне представництво в Індії та Китаю – по 9 учасниць. У першому колі 23 шахістки, які мають найкращий рейтинг, мали преференцію – починали змагання одразу з другого раунду. Україну представляли п’ятеро шахісток. Троє з них були серед кращих: сестри Анна та Марія Музичук, а також Юлія Осьмак. Ще двоє, Анна Ушеніна та Інна Гапоненко, стартували із самого початку.

У Батумі стартував Кубок світу серед жінок. У ньому беруть участь 107 учасниць, які грають за нокаут-системою. Фіналістки та переможниця матчу за третє місце здобудуть право зіграти на турнірі претенденток.

Ушеніна свою першу партію провела просто блискуче. Білими проти Джессі Фебруері з Південної Африки вона розіграла варіант Стейніца у французькому захисті. Анні вдалося затримати рокірування чорного короля, а коли він все ж таки наважився зробити це у довгий бік, то потрапив під нищівну атаку білих фігур. На 27-му ході Фебруері склала зброю. Фахівці визнали цю партію найкращою в першому турі. З позиції сили Анна зробила нічию в другій партії (1,5:0,5 – на її користь) та потрапила в наступне коло.

Фото: FIDE Анна Ушеніна грає проти Джессі Фебруері

Складним був шлях до другого кола Інни Гапоненко. Перші дві партії проти Зали Ур зі Словенії вона зіграла внічию. Такий же результат зафіксували й у першій партії тай-брейку. Але в другій Інна обрала варіант с ходом с2-с3 у сіціліанському захисті. Партія перейшла в ендшпіль, в якому Інна продемонструвала чудову техніку. Їй вдалося відловити туру суперниці, що й вирішило долю партії на її користь. 2,5:1,5 – такий підсумок цього матчу.

Фото: FIDE Інна Гапоненко на Кубку світу з шахів

Далі, на жаль, сталося найгірше – протистояння українок. У другому колі суперницею Інни стала Анна Музичук, яка нині перебуває в чудовій спортивній формі. Хоча Гапоненко вдалося чорними стримати тиск Анни в стартовій партії, зіграти внічию у другій, все вирішилося на другій партії тай-брейку. Анна грала чорними й здобула перемогу. 2,5:1,5 на користь Музичук, яка пройшла до третього кола.

Фото: FIDE Анна Музичук грає на Кубку світу

Компанію їй також склала сестра Марія, хоч шлях Музичук-молодшої був куди складнішим. Перші дві партії проти Ландейри Сервантес із США Марія закінчила внічию, а от в першій зустрічі тай-брейку поступилася чорними… Тому їй довелося обов’язково відіграватися. Захист Тарраша, який її суперниця обрала, не приніс нічого доброго, адже Марія буквально розгромила її позицію. Хоча Сервантес тягнула спротив до 54-го ходу, але, очевидно, могла спокійно здатися раніше.

Фото: FIDE Марія Музичук

Американка не припинила помилятися й у наступній зустрічі. Спроба змінити дебют на ферзевий гамбіт теж не принесла їй нічого хорошого, на наше щастя. Вже на 12-му ході Марія мала виграшну позицію, а на 17-му ході її суперниця під загрозою невідпорного мату склала зброю. А в другій партії тай-брейку Марія остаточно добила американку. Підсумковий рахунок – 4:2 на користь Музичук.

Досить легко подолала китаянку Ванг Юлія Осьмак. Уже в першій партії чорними вона досить технічно переграла суперницю. Потім Юлії вдалося зруйнувати прикриття білого короля, а насамкінець партія перейшла у ферзевий ендшпіль з двома зайвими пішаками у чорних. Елегантна жертва одного з них поставила крапку в цій партії.

Фото: FIDE Юлія Осьмак під час інтерв'ю після партії

У другому двобої Осьмак також у чудовому стилі переграла суперницю в голландському захисті. Таким чином вона довела рахунок до 2:0 на її користь.

Анна Ушеніна натомість поступилася в неймовірному поєдинку проти Вантіки Агравал з Індії. Двічі програвала Анна по ходу матчу й двічі їй вдалося відігратися. Але на третій раз цей номер не пройшов. На жаль, Ушеніна поступилася з рахунком 3,5:4,5. Таким чином у третій раунд вийшли три наші землячки.

Фото: FIDE Анна Ушеніна під час шахової партії

Головною сенсацією другого раунду стала поразка Олександри Гарячкіній (під прапором ФІДЕ), на прізвисько «смертельний погляд». Спочатку вона поступилася в основній партії Меруерт Камаліденовій з Казахстану. Потім, коли Гарячкіна відігралася в другій зустрічі, здалося, що все стало на свої місця. Проте перша партія тай-брейку знову закінчилася перемогою казахської шахісти. Відігратися вдруге переможниці Кубка світу-2023 року вже не вдалося.

12 липня стартує третій тур. На старт вийдуть 32 шахістки.