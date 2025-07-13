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Теніс: Сіннер взяв реванш в Алькараса й виграв Вімблдон-2025

Матч тривав чотири сети.

Теніс: Сіннер взяв реванш в Алькараса й виграв Вімблдон-2025
Яннік Сіннер з кубком Вімблдону-2025
Фото: EPA/UPG

Італієць Яннік Сіннер (WTA № 1) переміг Карлоса Алькараса (WTA № 2) з Іспанії у фіналі Вімблдону – 3:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

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Матч тривав 3 години й 6 хвилин.

Упродовж гри італієць подав 8 подач навиліт і припустився 2 подвійні помилки.

Сіннер також виконав 40 віннерів.

За підсумками фіналу він узяв реванш в Алькараса після того, як іспанець переміг італійця у поєдинку за кубок Ролан Гарросу-2025.

Нагадаємо, у фіналі жіночого одиночного розряду Вімблдону полька Іга Швьонтек здолала представницю США Аманду Анісімову
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