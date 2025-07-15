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Усик розкритикував Ф’юрі за підтримку росіянина Кремльова

Кремльов очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), позбавлену членства в Міжнародному олімпійському комітеті.

Усик розкритикував Ф’юрі за підтримку росіянина Кремльова
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі під час битви поглядів на пресконференції перед боєм.
Фото: EPA/UPG

Український чемпіон за версіями WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розкритикував британця Тайсона Ф’юрі за підтримку російського функціонера Умара Кремльова.

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Він сказав про це для ютуб-каналу The Stomping Ground.

«Мені не подобається Фʼюрі. Він підтримує хлопця, який допомагає вбивати українців — Умара Кремльова. Це поганий хлопець. Це моя думка. Але Тайсон підтримує його. Це не моя справа, але це моя думка. Цей російський хлопець допомагає російським солдатам. Тайсон — не бідний хлопець, він багатий, але я не знаю, чому він це робить. Я не засуджую Тайсона, але я не знаю, що відбувається. Тайсон хоче безплатного бою?», – наголосив Усик.

Він також розповів, чи відбудеться третій бій проти Ф’юрі.

«Я не знаю. Зараз я не думаю про це. Тайсон каже: "У нас буде бій 18 травня й таке інше". Ми поговоримо про це після бою (проти Дюбуа)», – запевнив український боксер.

Нагадаємо, раніше британський боксер Тайсон Ф’юрі зустрівся з наближеним до Кремля російським функціонером Умаром Кремльовим, очільником IBA. Під час зустрічі британець погодився взяти участь у шоу, організованому Міжнародною боксерською асоціацією, та висловив сподівання відвідати Москву. 

Український боксер Олександр Усик двічі перемагав Тайсона Ф’юрі, ставши абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

У наступному бою, який відбудеться 19 липня, українець протистоятиме ще одному представнику Великої Британії Даніелю Дюбуа. У першому поєдинку Усик здобув перемогу технічним нокаутом.
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