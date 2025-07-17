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«Динамо» презентувало нову форму на сезон 2025/2026

Комплекти виконані в білому й синьому кольорах.

«Динамо» презентувало нову форму на сезон 2025/2026
Буяльський і Ярмоленко в новій формі
Фото: fcdynamo.com

Київське «Динамо» презентувало домашній і виїзний комплекти форми на сезон 2025/2026.

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Про це повідомили на офіційному сайті киян.

Андрій Ярмоленко в новій формі
Фото: fcdynamo.com
Андрій Ярмоленко в новій формі

Віталій Буяльський і Андрій Ярмоленко
Фото: fcdynamo.com
Віталій Буяльський і Андрій Ярмоленко

Микола Шапаренко
Фото: fcdynamo.com
Микола Шапаренко

Віталій Буяльський
Фото: fcdynamo.com
Віталій Буяльський

У клубі зазначили, що дизайн форми натхненний Києвом, його графіті-культурою, ритмом вулиць і багаторічною підтримкою вболівальників.

Окрім того, форма створена з використанням технології NB Dry — інноваційного матеріалу, що забезпечує вентиляцію, швидке відведення вологи та комфорт під час гри на найвищому рівні.

Нагадаємо, у минулому сезоні «Динамо» стало чемпіоном УПЛ і додало третю зірочку до своєї емблеми, здобувши тридцятий титул ліги в історії.
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