Буяльський і Ярмоленко в новій формі

Київське «Динамо» презентувало домашній і виїзний комплекти форми на сезон 2025/2026.

Про це повідомили на офіційному сайті киян.

Фото: fcdynamo.com Андрій Ярмоленко в новій формі

Фото: fcdynamo.com Віталій Буяльський і Андрій Ярмоленко

Фото: fcdynamo.com Микола Шапаренко

Фото: fcdynamo.com Віталій Буяльський

У клубі зазначили, що дизайн форми натхненний Києвом, його графіті-культурою, ритмом вулиць і багаторічною підтримкою вболівальників.

Окрім того, форма створена з використанням технології NB Dry — інноваційного матеріалу, що забезпечує вентиляцію, швидке відведення вологи та комфорт під час гри на найвищому рівні.

Нагадаємо, у минулому сезоні «Динамо» стало чемпіоном УПЛ і додало третю зірочку до своєї емблеми, здобувши тридцятий титул ліги в історії.