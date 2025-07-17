Київське «Динамо» презентувало домашній і виїзний комплекти форми на сезон 2025/2026.
Про це повідомили на офіційному сайті киян.
У клубі зазначили, що дизайн форми натхненний Києвом, його графіті-культурою, ритмом вулиць і багаторічною підтримкою вболівальників.
Окрім того, форма створена з використанням технології NB Dry — інноваційного матеріалу, що забезпечує вентиляцію, швидке відведення вологи та комфорт під час гри на найвищому рівні.
Нагадаємо, у минулому сезоні «Динамо» стало чемпіоном УПЛ і додало третю зірочку до своєї емблеми, здобувши тридцятий титул ліги в історії.