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Усику подарували унікальну вишиванку перед боєм проти Дюбуа

На ній зображено українського боксера, а також Степана Бандеру й Симона Петлюру.

Усику подарували унікальну вишиванку перед боєм проти Дюбуа
Олександр Усик отримує вишиванку
Фото: Скриншот

Українська модельєрка Оксана Караванська створила вишиванку для Олександра Усика й подарувала її перед боєм проти британця Даніеля Дюбуа.

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Про це повідомила пресменеджер Оксани Караванської Галина Гузьо

Вишиванка
Фото: Пресменеджер Оксани Караванської Галина Гузьо
Вишиванка

Вишиванка, яку подарували Усику
Фото: Пресменеджер Оксани Караванської Галина Гузьо
Вишиванка, яку подарували Усику

На вишиванці зображено карти: Усик – козак-джокер, а Степан Бандера й Симон Петлюра – «королі». Дизайнерка пояснила, що це відповідь на слова президента США Дональда Трампа про карти для України. 

Караванська також розповіла, що зобразила Усика у козацькому одязі, бо він йому личить.

«Ідею з українським козаком на карті я запозичила в художника Владислава Єрка, який колись створив фантастичну колоду. Митець, почувши мій задум, люб’язно згодився, щоб я тюнінгувала одне з його зображень, – сказала вона. – Так самого Сашка я зобразила на козацькій карті: йому дуже личить козацький стрій і шабля. Усику-козаку ми вишили золотий пояс переможця. Розписавши сорочку вручну, я поділилася з ним своєю енергією на перемогу».

Усик з вишиванкою від Караванської
Фото: Скриншот
Усик з вишиванкою від Караванської

Вишиванку Усику передали в Лондоні за декілька годин до бою.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні українець Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа битимуться за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі.

У першому поєдинку між боксерами Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом.

LB.ua проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик – Дюбуа 2.
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