Найвеличніший в історії: як Усик став триразовим абсолютним чемпіоном світу з боксу

Як Усик утретє в історії став абсолютним чемпіоном світу , який Іван йому в цьому допоміг, чому Олександра вже можна назвати найвеличнішим боксером в історії та проти кого він проведе свій останній поєдинок у професійній кар‘єрі – в огляді на LB.ua.

Досвід проти молодості. Швидкість та техніка проти сили. Гучні слова чи потужні (!) дії? До поєдинку Даніель Дюбуа буквально погрожував створити сенсацію та оформити першу поразку в кар‘єру нашого боксера. Олександр Усик на це відповів уже легендарно: «Не женіть коней». Він звик доводити свої слова на ринзі, і зробив-таки це знову.

Бій за чотири головні пояси у надважкій вазі. Олександр Усик проти Даніеля Дюбуа. Лондон. стадіон «Вемблі».

Про бій: дисципліна й клас б’ють нахабство

Уже на старті поєдинку було зрозуміло, що так званої розвідки від боксерів не буде. Олександр Усик та Даніель Дюбуа ввімкнули швидкість уже в першому раунді. Ударів було не так багато, втім кожен виконав декілька влучних джебів.

Фото: EPA/UPG Усик перевіряє на міцність Дюбуа

Далі раунд за раундом кількість ударів зростала. Українець комбінував та робив все доволі таки спокійно та виважено. Він знав, що і для чого робить. Завдяки швидким ногам йому вдавалося гасити запал британця й уникати його акцентованих ударів. Дюбуа ж грав свою звичну брудну гру: один з ударів від британця був нижче пояса, тож рефері дав Даніелю попередження. Боксери доволі швидко дійшли до п’ятого раунду, де й відбулася кульмінація вечора боксу в Лондоні.

Олександр Усик б'є Даніеля Дюбуа

П‘ятий раунд. Усик немов грав на барабані, пробивав удар за ударом, задаючи ритм, пробиваючи захист свого суперника. Українець завдав декілька потужних ударів у голову Дюбуа з кута рингу – той опинився в нокдауні, проте зміг продовжити поєдинок. Після цього перемога Усика стала лише питанням часу, тому українець вирішив не тягнути.

The ringside angle of 𝗧𝗛𝗔𝗧 left hand by Oleksandr Usyk🎯#UsykDubois2 pic.twitter.com/2GxIcVZoH6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025

Сашко заманив британця до себе, зміг ухилитися від його бокового і потужним ударом лівою в область щелепи поклав Даніеля на канвас. Дюбуа буквально втратив контроль над своїм тілом та мозком. Рефері почав відраховувати нокдаун, а потім зафіксував нокаут, зупинивши бій.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу з боксу

Таким чином Олександр Усик утретє в історії став абсолютним чемпіоном світу з боксу. Двічі він це зробив у надважкій вазі та один раз – у важкій ваговій категорії. Перемога над Дюбуа стала для Олександра 24-ю в його професійній кар’єрі. Браво!

Після перемоги Олександр говорив впевнено, емоційно та коротко, проте встиг сказати головне.

«38 років — це ще молодий хлопець. Запам'ятайте, що 38 — це лише початок. Дюбуа, брате, вибач, але це спорт. Мій народ хотів цієї перемоги.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик дає інтерв'ю після бою

Хочу присвятити цю перемогу людям. Для людей по всьому світу. Хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, що боронять нашу країну. Отримав безліч повідомлень від різних підрозділів, що боронять Україну — ви неймовірні. Слава Україні», – сказав Олександр Усик.

Трилогія з Ф‘юрі, чи бій проти блогера Пола?

Звісно, після закінчення поєдинку в Олександра Усика запитали, кого він бачить своїм наступним опонентом. Українець одразу назвав Тайсона Ф‘юрі та запевнив, що трилогія з британцем була б цікавою.

Та не Ф‘юрі єдиним. На ринг у Лондоні піднявся Джейк Пол (блогер, який почав професійну кар‘єру боксера та провів поєдинок проти Майка Тайсона, – LB.ua). Усик та Пол трохи поспілкувались і провели першу дуель поглядів.

Jake Paul vs Usyk?! 🤯 pic.twitter.com/OznByfMEMs — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025

«Вітаю одного з найвидатніших суперважковаговиків усіх часів – Усика – з грандіозною перемогою. Я дуже поважаю тебе. А тепер давай проведемо бій за правилами ММА для всього світу», – написав Пол на своїй сторінці в Х.

Відповідь Усика не забарилася.

«Чи реально, що Джейк Пол зійдеться з Олександром Усиком в поєдинку за правилами ММА? Так, це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб це було більш ймовірно», – зазначив українець, відповідаючи на питання Tribuna.com.

Чого чекати усій боксерській спільноті: трилогії з Ф‘юрі, чи поєдинку за правилами ММА із Полом? Думаю, остаточну відповідь ми дізнаємося десь за пів року.

Іван-нокаутер

Олександр Усик не припиняв жартувати в притаманній для себе манері ні до поєдинку, ні після. Цього разу на пресконференції, яку за дивних обставин пропустив Даніель Дюбуа, він дав ім‘я удару, яким вимкнув британця. Додумався ж!

«Ми готували комбінації [до цього бою]. Ви знаєте, назва удару – це «Іван». Ось це удар лівою. Спершу хук, а тоді «Іван». Що це означає? Це українське ім'я. Ви знаєте, Іван – це кремезний хлопець, який живе в селі, працює на фермі. Кремезний такий козак. "Як тебе звати? Іван". Це важкий удар», – розповів Усик.

За словами українця, вони з командою придумали цей удар у 2018 році, коли перебували в США. Тоді Усик боксував у іншій ваговій категорії. Уперше застосувати «Івана» як належне Усику вдалося саме в другому поєдинку проти Дюбуа. Символічно, що саме цей удар приніс йому перемогу.

Геній боксу

З огляду на регалії Олександра Усика, його вже можна назвати найвеличнішим боксером в епоху чотирьох поясів: WBA, WBC, IBF, WBO. Усик три рази ставав абсолютним чемпіоном світу – у першій важкій вазі (2018 рік) й надважкій вазі (2024, 2025).

Фото: EPA/UPG Олександр Усик після бою

Це досягнення справді є унікальним, адже нікому раніше не вдавалося стати абсолютом тричі за кар‘єру. Це – велич. Ми поки не усвідомлюємо, наскільки крутим спортсменом є Олександр Усик, але з часом стане зрозуміло, що в когорті кращих з кращих він посідає почесне місце нагорі. Можливо, не нижче за легендарного Мухаммеда Алі.