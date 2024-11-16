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Вік бере своє: Тайсон поступився Полу

Блогер переміг ексбоксера рішенням суддів.

Вік бере своє: Тайсон поступився Полу
Майк Тайсон і Логан Пол під час бою
Фото: EPA/UPG

Майк Тайсон програв Джейку Полу рішенням суддів після 8 раундів.

Бій транслювали на платформі Netflix.

Майк Тайсон працює в обороні під час бою проти Джейка Пола
Фото: EPA/UPG
Майк Тайсон працює в обороні під час бою проти Джейка Пола

«Залізний Майк» розпочав поєдинок з атаки, але Пол поступово стабілізував бій. Легендарному Тайсону декілька разів упродовж зустрічі вдалося дістати суперника, однак з четвертого раунду 58-річний ветеран почав підсідати фізично.

Майк Тайсон у бою проти Джейка Пола
Фото: EPA/UPG
Майк Тайсон у бою проти Джейка Пола

У п’ятому раунді Джейк активізувався, однак ветеран зміг витримати тиск і організувати захисну роботу.

Майк Тайсон і Джейк Пол після поєдинку
Фото: EPA/UPG
Майк Тайсон і Джейк Пол після поєдинку

У підсумку Джейк Пол одноголосним рішенням суддів здолав Майка Тайсона – 80:72, 79:73, 79:73.

Нагадаємо, 58-річний Тайсон бився проти 27-річного Джейка Пола у 8-раундовому поєдинку по 2 хвилини кожен. 

Цікаво, що у період останнього професійного бою Тайсона Віталій Кличко вперше завершив кар’єру, а Сергій Ребров перейшов до київського «Динамо».

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