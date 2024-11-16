Майк Тайсон і Логан Пол під час бою

Майк Тайсон програв Джейку Полу рішенням суддів після 8 раундів.

Бій транслювали на платформі Netflix.

Фото: EPA/UPG Майк Тайсон працює в обороні під час бою проти Джейка Пола

«Залізний Майк» розпочав поєдинок з атаки, але Пол поступово стабілізував бій. Легендарному Тайсону декілька разів упродовж зустрічі вдалося дістати суперника, однак з четвертого раунду 58-річний ветеран почав підсідати фізично.

Фото: EPA/UPG Майк Тайсон у бою проти Джейка Пола

У п’ятому раунді Джейк активізувався, однак ветеран зміг витримати тиск і організувати захисну роботу.

Фото: EPA/UPG Майк Тайсон і Джейк Пол після поєдинку

У підсумку Джейк Пол одноголосним рішенням суддів здолав Майка Тайсона – 80:72, 79:73, 79:73.

Нагадаємо, 58-річний Тайсон бився проти 27-річного Джейка Пола у 8-раундовому поєдинку по 2 хвилини кожен.

Цікаво, що у період останнього професійного бою Тайсона Віталій Кличко вперше завершив кар’єру, а Сергій Ребров перейшов до київського «Динамо».