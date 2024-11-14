Збірна України U-19 програла одноліткам з Казахстану на старті відбору на Євро

Поки національна збірна України з футболу готується до вирішальних матчів Ліги Націй, юнацька команда вже розпочала новий відбірковий цикл до Євро-2025. У категорії U-19 "синьо-жовті", на жаль, стартували із поразки.

Як пише Українська асоціація футболу, підопічні Дмитра Михайленка програли одноліткам із Казахстану. Обидва голи українці пропустили у першому таймі, дубль в Агіманова. Скоротити відставання по перерві вдалося Пономаренку з пенальті, але цього виявилося замало.

Окрім Казахстану, до групи з нашими юнаками потрапили Нідерланди та Словенія. З останньою збірна вже 16 листопада проведе наступний матч, в якому бажано лише перемагати. До еліт-раунду відбору потраплять тільки ті, хто посядуть перших два місця, а також найкраща з третіх команд.