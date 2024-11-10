Сенченко про поразку Чухаджяна: «Ми розчаровані»

Карен Чухаджян і В'ячеслав Сенченко під час тренування.

Тренер Карена Чухаджяна Вʼячеслав Сенченко розповів Lb.ua про враження від бою проти Джарона Енніса.

«Дуже важкий був бій. Саме на такий ми й розраховували. Ми вірили у свою перемогу, їхали перемагати і зробили все можливе і неможливе для цього», – сказав Сенченко.

Він наголосив на тому, що його підопічний змусив свого суперника діяти не так, як зазвичай.

«Уже читаю коментарі, де люди пишуть, що Енніс був ніяким. Це не Енніс був ніяким, а Карен показав класний бій і змусив суперника виглядати непереконливо. Я пишаюсь Кареном. Його завжди всі недооцінюють, а він виходить і показує високий рівень боксу», – пояснив тренер.

Сенченко також запевнив, що Чухаджян має усі шанси стати чемпіоном світу в майбутньому.

«Зараз ми розчаровані, бо проробили багато роботи, довго і важко готувались, хотіли, аби сьогодні Карен став чемпіоном світу. Однак, цього не сталося, адже це бокс. Я впевнений, що у Карена велике майбутнє. Дуже хочу, щоб він забрав своє і став чемпіоном світу», – підсумував тренер.

Нагадаємо, українець Карен Чухаджян одноголосним рішенням суддів поступився американцю Джарону Еннісу в поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF у напівсередній вазі.