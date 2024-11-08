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Франція відмовилась переносити матч зі збірною Ізраїлю попри загрозу громадській безпеці

Франція не відступить, тому що це було б рівнозначно зреченню перед загрозою насильства і антисемітизму.

Франція відмовилась переносити матч зі збірною Ізраїлю попри загрозу громадській безпеці
Стад де Франс
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Франції Брюно Рітайо виступає проти перенесення футбольного матчу між збірними Франції та Ізраїлю. Він запланований на 14 листопада на “Стад де Франс”.

Про це повідомляє BFMTV.

"Я не приймаю цього - Франція не відступить, тому що це було б рівнозначно зреченню перед загрозою насильства і антисемітизму", - написав Рітайо.

Він також запевнив, що на його прохання префект поліції Лоран Нуньєс вживає заходів безпеки.

Водночас ультраправий політик Жюльєн Одуль пропонує перенести зустріч на Корсику через “доведений ризик заподіяння шкоди громадській безпеці”. Він наголосив, що Корсика - єдиний французький департамент, який не депортував євреїв під час окупації.

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В свою чергу, ультраліва партія “Нескорена Франція” закликала скасувати гру, застосувавши таким чином санкції до Ізраїлю “з огляду на злочини, скоєні ізраїльською армією в Газі”.

Що передувало цим заявам

  • В понеділок пропалестинські активісти увійшли до приміщення Федерації футболу Франції, щоб протестувати проти цього матчу. 
  • У вересні домашній матч Бельгії проти Ізраїлю в Лізі націй був перенесений в угорський Дебрецен, де проходив за закритими дверима. Це сталось після того, як кілька бельгійських міст відмовилися приймати матч, побоюючись ексцесів.
  • Минулої ночі після матчу Ліги Європи між “Аяксом” та “Маккабі” Тель-Авів спалахнули сутички.
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