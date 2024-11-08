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Новий міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац склав присягу

Гедеон Саар очолив МЗС країни.

Новий міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац склав присягу
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац
Фото: EPA/UPG

У червні Верховний суд Ізраїлю одноголосно постановив, що ультраортодоксальних євреїв також необхідно призвати на військову службу,Новий міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац склав присягу перед парламентом, замінивши на посаді Йова Галланта, пише France24 з посиланням на AFP. 

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу звільнив Галланта у вівторок після частих диспутів через військовий наступ Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС.

Кац, який пообіцяв перемогти ворогів Ізраїлю, раніше обіймав посаду міністра закордонних справ, а Гедеон Саар очолив МЗС країни.

Лідери опозиції з усього політичного спектру Ізраїлю розкритикували рішення Нетаньягу звільнити міністра оборони в розпал війни, і тисячі ізраїльтян вийшли на вулиці з протестами.

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Галлант і Нетаньягу мали, зокрема, полярні погляди в питанні про звільнення від військової служби ультраортодоксальних чоловіків. Звільнений міністр був ключовим прихильником призову ультраортодоксальних євреїв, але Нетаньягу побоювався, що їхній призов може розвалити його ультраправий коаліційний уряд.

У червні Верховний суд Ізраїлю одноголосно постановив, що ультраортодоксальних євреїв також необхідно призвати на військову службу.

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