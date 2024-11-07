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Президент Німеччини вручив свідоцтво про призначення новому міністру фінансів

Також змінилися міністри юстиції і освіти.

Президент Німеччини вручив свідоцтво про призначення новому міністру фінансів
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: EPA/UPG

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив свідоцтво про призначення новому міністру фінансів Йоргу Кукіесу.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Франк-Вальтер Штайнмаєр і Йорг Кукіес
Фото: Facebook/Bundesregierung
Франк-Вальтер Штайнмаєр і Йорг Кукіес

Опісля Кукіес склав присягу у Бундестазі.

Крім того, посаду федерального міністра юстиції обійме Фолькер Віссінґ, федеральний міністр з цифрових технологій і транспорту. А міністр продовольства та сільського господарства Джем Оздемір також очолить міністерство освіти.

  • Трипартійна коаліція Німеччини під керівництвом соціаліста Шольца розвалилася, коли він звільнив свого міністра фінансів від Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера.
  • Тепер Шольц очолить уряд меншості разом зі своїми соціал-демократами та “зеленими” до моменту винесення вотуму довіри його уряду 15 січня.
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