Президент Німеччини вручив свідоцтво про призначення новому міністру фінансів

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив свідоцтво про призначення новому міністру фінансів Йоргу Кукіесу.
Про це повідомила пресслужба німецького уряду.
Опісля Кукіес склав присягу у Бундестазі.
Крім того, посаду федерального міністра юстиції обійме Фолькер Віссінґ, федеральний міністр з цифрових технологій і транспорту. А міністр продовольства та сільського господарства Джем Оздемір також очолить міністерство освіти.
- Трипартійна коаліція Німеччини під керівництвом соціаліста Шольца розвалилася, коли він звільнив свого міністра фінансів від Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера.
- Тепер Шольц очолить уряд меншості разом зі своїми соціал-демократами та “зеленими” до моменту винесення вотуму довіри його уряду 15 січня.