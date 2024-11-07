Президент Німеччини вручив свідоцтво про призначення новому міністру фінансів

Також змінилися міністри юстиції і освіти.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив свідоцтво про призначення новому міністру фінансів Йоргу Кукіесу.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Фото: Facebook/Bundesregierung Франк-Вальтер Штайнмаєр і Йорг Кукіес

Опісля Кукіес склав присягу у Бундестазі.

Крім того, посаду федерального міністра юстиції обійме Фолькер Віссінґ, федеральний міністр з цифрових технологій і транспорту. А міністр продовольства та сільського господарства Джем Оздемір також очолить міністерство освіти.