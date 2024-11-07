Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
ГоловнаСвіт

ЗМІ: наступним міністром фінансів Німеччини стане Йорг Кукіес (оновлено)

Він замінить на посаді Крістіана Лінднер.

ЗМІ: наступним міністром фінансів Німеччини стане Йорг Кукіес (оновлено)
Йорг Кукіес
Фото: EPA/UPG

Наступним міністром фінансів Німеччини стане Йорг Кукіес ‒ високопосадовець канцелярії та заступник міністра фінансів, пише Reuters.

Кукіес вважається одним із найближчих радників канцлера Олафа Шольца, зазначає Politico.

Він став добре відомий у Брюсселі після того, як обіймав посаду державного секретаря з питань політики фінансового ринку та європейської політики з квітня 2018 року до грудня 2021 року.

Раніше Кукіес працював в американському інвестиційному банку Goldman Sachs.

Трипартійна коаліція Німеччини під керівництвом соціаліста Шольца розвалилася, коли він звільнив свого міністра фінансів від Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера.

Тепер Шольц очолить уряд меншості разом зі своїми соціал-демократами та “зеленими” до моменту винесення вотуму довіри його уряду 15 січня.

Провал вотуму довіри може призвести до дострокових виборів до Бундестагу, які ймовірно відбудуться в березні 2025.

54% німців, що взяли участь у соціологічному дослідженні, вважають, що чинна коаліція під проводом Олафа Шольца не повинна бути при владі і підтримують ідею проведення дострокових виборів у Бундестаг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies