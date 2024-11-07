ЗМІ: наступним міністром фінансів Німеччини стане Йорг Кукіес (оновлено)

Наступним міністром фінансів Німеччини стане Йорг Кукіес ‒ високопосадовець канцелярії та заступник міністра фінансів, пише Reuters.

Кукіес вважається одним із найближчих радників канцлера Олафа Шольца, зазначає Politico.

Він став добре відомий у Брюсселі після того, як обіймав посаду державного секретаря з питань політики фінансового ринку та європейської політики з квітня 2018 року до грудня 2021 року.

Раніше Кукіес працював в американському інвестиційному банку Goldman Sachs.

Трипартійна коаліція Німеччини під керівництвом соціаліста Шольца розвалилася, коли він звільнив свого міністра фінансів від Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера.

Тепер Шольц очолить уряд меншості разом зі своїми соціал-демократами та “зеленими” до моменту винесення вотуму довіри його уряду 15 січня.

Провал вотуму довіри може призвести до дострокових виборів до Бундестагу, які ймовірно відбудуться в березні 2025.

54% німців, що взяли участь у соціологічному дослідженні, вважають, що чинна коаліція під проводом Олафа Шольца не повинна бути при владі і підтримують ідею проведення дострокових виборів у Бундестаг.