Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс

Агенція Reuters після спілкування з кількома представниками Демократичної партії США дійшла висновку, що винуватцем поразки Камали Гарріс на президентських виборах чимало з них вважають Джо Байдена.

Поки ще чинному господарю Білого дому закидають приховування власного стану здоров'я, впертість щодо бажання претендувати на переобрання та затягування з рішенням вийти із виборчої кампанії. Критика дісталася й оточенню Байдена: демократи називають радників президента боягузами, які не наважилися вчасно сказати йому "ні".

Кандидатуру Гарріс деякі однопартійці назвали "приреченою" через лояльність до президента. Вони вважають, що могли б виграти з кимось, хто б наважився порвати з політикою Байдена, відмежуватися від неї та позиціонувати себе як носія змін. Натомість віцепрезидентка припустилася ключової помилки, коли відмовилася називати щось, що б змінила серед рішень Байдена на посаді упродовж чотирьох років.