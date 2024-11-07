Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
ГоловнаСвіт

Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс

Однопартійці розлючені на президента через наслідки його бажання переобиратися.

Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Камала Гарріс та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters після спілкування з кількома представниками Демократичної партії США дійшла висновку, що винуватцем поразки Камали Гарріс на президентських виборах чимало з них вважають Джо Байдена.

Поки ще чинному господарю Білого дому закидають приховування власного стану здоров'я, впертість щодо бажання претендувати на переобрання та затягування з рішенням вийти із виборчої кампанії. Критика дісталася й оточенню Байдена: демократи називають радників президента боягузами, які не наважилися вчасно сказати йому "ні".

Кандидатуру Гарріс деякі однопартійці назвали "приреченою" через лояльність до президента. Вони вважають, що могли б виграти з кимось, хто б наважився порвати з політикою Байдена, відмежуватися від неї та позиціонувати себе як носія змін. Натомість віцепрезидентка припустилася ключової помилки, коли відмовилася називати щось, що б змінила серед рішень Байдена на посаді упродовж чотирьох років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies