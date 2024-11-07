​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський провів розмову з Трампом про підтримку діалогу

Президент ще раз привітав республіканця з обранням, тепер телефоном.

Зеленський провів розмову з Трампом про підтримку діалогу
Дональд Трамп та Володимир Зеленський
Фото: Колаж журналу Time

Президент України Володимир Зеленський у мережі X повідомив про телефонну розмову із переможцем президентських виборів у Сполучених Штатах Дональдом Трампом.

За словами глави держави, спілкування видалося "чудовим". Зеленський привітав республіканця з обранням та заявив, що воно стало можливим завдяки "вражаючій виборчій кампанії". Президент віддав належне родині та команді Трампа за "прекрасну роботу".

Лідери домовилися "підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю". Зеленський стверджує, що "сильне й непохите лідерство США є життєво важливим для світу і справедливого миру".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies