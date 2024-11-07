Зеленський провів розмову з Трампом про підтримку діалогу

Президент ще раз привітав республіканця з обранням, тепер телефоном.

Президент України Володимир Зеленський у мережі X повідомив про телефонну розмову із переможцем президентських виборів у Сполучених Штатах Дональдом Трампом.

За словами глави держави, спілкування видалося "чудовим". Зеленський привітав республіканця з обранням та заявив, що воно стало можливим завдяки "вражаючій виборчій кампанії". Президент віддав належне родині та команді Трампа за "прекрасну роботу".

Лідери домовилися "підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю". Зеленський стверджує, що "сильне й непохите лідерство США є життєво важливим для світу і справедливого миру".