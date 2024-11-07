Нацспротив: російські підрядники зняли батареї в будинках тимчасово окупованого Маріуполя

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі до весни припинили “капремонт” аварійних будинків.
Про це повідомив Центр нацспротиву.
Зазначається, що підрядники із Росії познімали батареї та порозкривали всі шви на стінах у квартирах багатоповерхівок на вулиці Олімпійській в Маріуполі, та повернулися додому.
Ці будинки вціліли під час російського бомбардування міста, але тепер люди будуть змушені зимувати у розграбованих домівках.
Раніше працівники котелень ТОТ Донецької області відмовилися виходити на роботу через критичну заборгованість по зарплаті, тому опалювальний сезон досі не розпочався у повному обсязі.
- Росіяни завозять на ТОТ України “дешеву робочу силу”, зокрема з Білорусі. До тимчасово окупованого росіянами Маріуполя Донецької області прибули будівельники з Білорусі. Їх завозять змінами на три місяці.
- У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області загарбники вирішили знести ще понад 20 багатоповерхівок.