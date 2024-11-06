Медичні сили ЗСУ спростували інформацію про переведення медиків у стрільці

Командування Медичних сил ЗСУ прокоментувало ситуацію у 61 мобільному госпіталі.

У соцмережах з’явилася інформація, що медиків госпіталю начебто перевели у бойову бригаду на посади стрільців, бо начебто за фахом нічого не було.

Медичні сили закликали довіряти лише перевіреній інформації та офіційним джерелам і пояснили ситуацію.

«З метою забезпечення якісного доукопмлектування підготовленим особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, наказом начальника Генерального штабу Збройних Сил України, з особового складу вказаного лікувального закладу, частину військовослужбовців призначено до підрозділів резерву. Лише 7 з перепризначених військовослужбовців мають медичну освіту», - розповіло командування.

Вказану категорію військовослужбовців, яка має середню та вищу медичну освіту, у подальшому призначають на посади лише медичного напрямку, наголосили у Медичних силах.

Командування закликало повідомляти про факти призначення військовослужбовців з числа переміщених осіб без урахування їх медичного напряму.