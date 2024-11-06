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У Кураховому досі залишаються тисяча цивільних, яких не можливо евакуювати

У Покровську перебувають майже сотня дітей.

У Кураховому досі залишаються тисяча цивільних, яких не можливо евакуювати
наслідки обстрілу
Фото: Донецька ОВА

У місті Курахове Донецької області залишається тисяча людей, і через дуже складну ситуацію та небезпеку вивезти їх наразі можливості немає.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У місті Курахове залишаються тисяча людей. І вивезти їх зараз можливості взагалі ніякої немає. Тому що ворог FPV-дронами не підпускає ні поліцейські підрозділи "Білі янголи", ні підрозділи ДСНС. Дуже складно вивезти цю тисячу людей, які залишилися, але у них і бажання особливого нема", — зазначив Філашкін.

Загалом, у Покровській громаді неевакуйовані близько 18 тисяч людей, у тому числі 99 дітей. У місті великі проблеми з постачанням води, електрики і газу, водночас у Покровську евакуація триває.

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