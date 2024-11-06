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На Донеччині у зоні активних бойових дій залишаються 580 дітей

Загалом у 19 прифронтових громадах залишається близько 61 тис. осіб.

На Донеччині у зоні активних бойових дій залишаються 580 дітей
Фото: Facebook/Aris Messinis

У населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, досі залишаються ще 580 дітей.

Про це повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"В населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій, а це у 19 громадах, залишається близько 61 тис. осіб, з яких 580 дітей", — каже Петлін.

До громад, де ведуться активні бойові дії, належать Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселківська.

  • У місті Курахове Донецької області залишається тисяча людей, і через дуже складну ситуацію та небезпеку вивезти їх наразі можливості немає.
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