На Донеччині у зоні активних бойових дій залишаються 580 дітей

Загалом у 19 прифронтових громадах залишається близько 61 тис. осіб.

У населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, досі залишаються ще 580 дітей.

Про це повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"В населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій, а це у 19 громадах, залишається близько 61 тис. осіб, з яких 580 дітей", — каже Петлін.

До громад, де ведуться активні бойові дії, належать Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселківська.