Ворог атакував Харківщину: є руйнування, постраждала людина

Під російськими обстрілами опинилися Куп'янський та Чугуївський райони.

Російська армія атакувала Куп'янський та Гугуївський райони Харківщини. Внаслідок обстрілів постраждав літній чоловік.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, близько 16:30 військовослужбовці російської армії завдали ракетного удару по селу Петропавлівка Купʼянського району. Вогнепальні поранення голови та грудної клітини отримав місцевий мешканець віком 70 років.

Також, близько 11:00 внаслідок обстрілу Купʼянська збройними силами рф пошкоджено дах будинку. Без постраждалих. Точний тип озброєння встановлюється.

Від ворожих обстрілів продовжує потерпати Чугуївщина. Внаслідок ударів РФ по селищу Білий Колодязь руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).