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Через російську агресію в Україні пошкоджено понад 2,1 тисячі об'єктів культурної інфраструктури

З них 368 – знищені.

Через російську агресію в Україні пошкоджено понад 2,1 тисячі об'єктів культурної інфраструктури
Фото: Іван Страхов / OFAM

Від почтаку повномасштабного вторгнення РФ в Україні пошкоджень зазнали 2109 об’єктів культурної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

"Станом на 25 жовтня 2024 року збитків зазнали 2109 об’єктів культурної інфраструктури (в тому числі заклади культури, підпорядковані МКСК та іншим ЦОВВ) без урахування пам’яток культурної спадщини. З них 368 – знищені (17,45%)", — ідеться у повідомленні.

Серед втрат: 37 закладів культури державної форми власност та 2072 заклади комунальної форми власності.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях.

Найбільше пошкоджень та руйнувань зазнали клубні заклади.

Загалом постраждали:

  • клубні заклади – 1018;
  • бібліотеки – 750;                               
  • заклади мистецької освіти – 163;
  • музеї та галереї – 120;
  • театри, кінотеатри та філармонії – 38;
  • заповідники – 7;
  • парки, зоопарки – 9;
  • цирки – 4.

Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри на території 297 територіальних громад.

Станом на кінець жовтня майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює точний обрахунок кількості закладів культури, що постраждали внаслідок бойових дій та окупації.

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