США виділили $1 мільйон для захисту культурної спадщини України

Під час зустрічі міністрів культури країн G7 США оголосили про виділення 1 мільйона доларів Міжнародному центру з вивчення питань збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM) для захисту культурної спадщини України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

У Мінкультури додали, що грантову угоду підписали помічниця державного секретаря США Лі Саттерфілд і генеральна директорка ICCROM Аруна Франческа Марія Гуджрал.

"Ця ініціатива є важливим кроком у зміцненні міжнародного партнерства, спрямованого на збереження української культурної спадщини, яка знаходиться під загрозою з 2022 року", — зазначають у міністерстві.

Посол США при агентствах ООН у Римі Джеффрі Прескотт зазначив, що фінансування дозволить ICCROM продовжувати важливу роботу з реагування на надзвичайні ситуації та відновлення в Україні.

"Це партнерство є важливим етапом у зусиллях щодо збереження культурної ідентичності та історичної спадщини України, і США з нетерпінням очікують на продовження нашої потужної підтримки ICCROM та його місії зі збереження культурної спадщини по всьому світу", — додав він.

Як зауважили у МКСК, проєкт "Стійка спадщина", який розрахований на 30 місяців і фінансується через Фонд посла США для збереження культурної спадщини (AFCP), передбачає створення національної структури для управління ризиками та надзвичайними ситуаціями. Він сприятиме кращій координації між українськими державними установами, місцевою владою та охоронцями культурних цінностей.

Це фінансування є частиною ширшої програми США вартістю 7 мільйонів доларів, яка має на меті допомогти у збереженні культурної спадщини країни.

"Україна високо цінує підтримку уряду США, ICCROM та інших партнерів у зусиллях із захисту та відновлення культурних та історичних об’єктів, які є частиною світової спадщини", — підкреслили у міністерстві.