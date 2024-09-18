Квитки на низку вистав у театрі імені Франка продаватимуть після авторизації через Дію, - Федоров

Одна людина може придбати не більше чотирьох квитків на одну виставу.

Столичний театр імені Франка почав боротися зі спекулянтами та інтегрував Дія.Підпис для верифікації акаунтів.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Зокрема, тепер лише з верифікацією можна придбати квитки на сайті на такі вистави:

“Конотопську відьму” від 30.10

“Грек Зорба” від 24.10

“Авантюрист” від 27.10

“Житейське море” від 23.10

“Весілля Фігаро2 від 26.10

Федоров зауважив, що одна людина може придбати не більше чотирьох квитків на одну виставу.

“Сподіваюсь, що попит на квитки ставитиме лише більшим, але конкуренція буде здоровою”, - підсумував Федоров.