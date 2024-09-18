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Квитки на низку вистав у театрі імені Франка продаватимуть після авторизації через Дію, - Федоров

Одна людина може придбати не більше чотирьох квитків на одну виставу.

Квитки на низку вистав у театрі імені Франка продаватимуть після авторизації через Дію, - Федоров
Вистава у театрі Франка (архівне фото)
Фото: Пресслужба Мінкультури

Столичний театр імені Франка почав боротися зі спекулянтами та інтегрував Дія.Підпис для верифікації акаунтів.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Зокрема, тепер лише з верифікацією можна придбати квитки на сайті на такі вистави:

  • “Конотопську відьму” від 30.10
  • “Грек Зорба” від 24.10
  • “Авантюрист” від 27.10
  • “Житейське море” від 23.10
  • “Весілля Фігаро2 від 26.10

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Федоров зауважив, що одна людина може придбати не більше чотирьох квитків на одну виставу.

“Сподіваюсь, що попит на квитки ставитиме лише більшим, але конкуренція буде здоровою”, - підсумував Федоров.

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