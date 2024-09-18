Квитки на низку вистав у театрі імені Франка продаватимуть після авторизації через Дію, - Федоров

Столичний театр імені Франка почав боротися зі спекулянтами та інтегрував Дія.Підпис для верифікації акаунтів.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Зокрема, тепер лише з верифікацією можна придбати квитки на сайті на такі вистави:
- “Конотопську відьму” від 30.10
- “Грек Зорба” від 24.10
- “Авантюрист” від 27.10
- “Житейське море” від 23.10
- “Весілля Фігаро2 від 26.10
Федоров зауважив, що одна людина може придбати не більше чотирьох квитків на одну виставу.
“Сподіваюсь, що попит на квитки ставитиме лише більшим, але конкуренція буде здоровою”, - підсумував Федоров.