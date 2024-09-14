Заступниця профільного парламентського комітету каже, що загалом проєкт бюджету передбачає зменшення і так недостатнього фінансування.

Уряд зменшив фінансування культурних інституцій в проєкті держбюджету на 2025 рік.

Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

“Уряд вніс проєкт бюджету 2025 до Верховної Ради [...] Сконцентруюсь саме на показниках інститутів, які належать до сфери культури. Інші статті будемо аналізувати разом з колегами на засіданні Комітету гуманітарної та інформаційної політики”, – написала Кравчук.

Вона зазначила, що загалом проєкт бюджету передбачає зменшення і так недостатнього фінансування:

Український культурний фонд – 145,7 млн грн;

Український інститут книги – 178,6 млн грн;

Український інститут (суміжний інститут з Міністерством закордонних справ України, який відповідає за культурну дипломатію) – 65,2 млн грн.

“Останнім часом дуже багато правильних меседжів щодо важливості культурної дипломатії, поширення українських наративів, можливості України транслювати свою культуру. АЛЕ для цього потрібні інституційні спроможності, яких в запропонованому бюджеті НЕ дуже багато”, – зазначила Кравчук.

Український інститут книги – зменшення фінансування з 466 млн грн (2024 рік) до 178,6 млн грн (2025 рік).

“Це очевидно свідчить, що уряд не бачить продовження програми сертифікатів для тих, кому виповнилось 18 років, і це дуже сумно. Ще більш сумно, що досі не затверджена нормативка на цей рік і ми ризикуємо просто втратити ті гроші, які були закладені в бюджеті 2024. Не звертаючи уваги на те, що і парламент, і президент свою частину виконали ще на початку літа. Та час ще є, і сподіваємось програма буде реалізована, але тоді не зрозуміло, чого ті, кому виповниться 18 в 2025 році, не отримають сертифікату”, – написала Кравчук.

Український культурний фонд – зменшення фінансування з 215,7 млн грн (2024 рік) до 145,7 млн грн (2025 рік).

“Очевидно, що цього не достатньо. Майже третина йде на заробітні плати. На проєкти залишається невелика сума, а це основна грантова інституція для різних сфер, подій, досліджень, підтримки митців. Тобто ключова інституція для створення культурного продукту всередині країни не отримає належного фінансування”, – зазначила депутатка.

Український інститут – зменшення з 80,2 млн грн (2024 рік) до 65, 2 млн грн (2025 рік).

“Велике розчарування. Так багато говорили про культурну дипломатію, але це не підкреслено бюджетом. Цього бюджету вистачить лише на заробітні плати та комуналку, а на проєкти лишається 700 тис. грн”, – каже Кравчук.