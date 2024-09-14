На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського та цивільного — Нацполіція
На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського та цивільного — Нацполіція
Про два проблемні напрямки
Про два проблемні напрямки
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
В армії Канади виник скандал через спальні мішки
В армії Канади виник скандал через спальні мішки
На Херсонщині за колабораціонізм та виправдовування збройної агресії РФ судитимуть окупаційного "міністра освіти"
На Херсонщині за колабораціонізм та виправдовування збройної агресії РФ судитимуть окупаційного "міністра освіти"
Ще 103 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі (доповнено)
Ще 103 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі (доповнено)
ГоловнаКультура

Уряд зменшив фінансування культурних інституцій в проєкті держбюджету на 2025 рік

Заступниця профільного парламентського комітету каже, що загалом проєкт бюджету передбачає зменшення і так недостатнього фінансування.

Уряд зменшив фінансування культурних інституцій в проєкті держбюджету на 2025 рік
Євгенія Кравчук
Фото: facebook/Yevheniya Kravchuk

Уряд зменшив фінансування культурних інституцій в проєкті держбюджету на 2025 рік.

Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук

“Уряд вніс проєкт бюджету 2025 до Верховної Ради [...] Сконцентруюсь саме на показниках інститутів, які належать до сфери культури. Інші статті будемо аналізувати разом з колегами на засіданні Комітету гуманітарної та інформаційної політики”, – написала Кравчук. 

Вона зазначила, що загалом проєкт бюджету передбачає зменшення і так недостатнього фінансування: 

  • Український культурний фонд – 145,7 млн грн;  
  • Український інститут книги – 178,6 млн грн;
  • Український інститут (суміжний інститут з Міністерством закордонних справ України, який відповідає за культурну дипломатію) – 65,2 млн грн.

“Останнім часом дуже багато правильних меседжів щодо важливості культурної дипломатії, поширення українських наративів, можливості України транслювати свою культуру. АЛЕ для цього потрібні інституційні спроможності, яких в запропонованому бюджеті НЕ дуже багато”, – зазначила Кравчук.

Український інститут книги – зменшення фінансування з 466 млн грн (2024 рік) до 178,6 млн грн (2025 рік).

“Це очевидно свідчить, що уряд не бачить продовження програми сертифікатів для тих, кому виповнилось 18 років, і це дуже сумно. Ще більш сумно, що досі не затверджена нормативка на цей рік і ми ризикуємо просто втратити ті гроші, які були закладені в бюджеті 2024. Не звертаючи уваги на те, що і парламент, і президент свою частину виконали ще на початку літа. Та час ще є, і сподіваємось програма буде реалізована, але тоді не зрозуміло, чого ті, кому виповниться 18 в 2025 році, не отримають сертифікату”, – написала Кравчук.

Український культурний фонд – зменшення фінансування з 215,7 млн грн (2024 рік) до 145,7 млн грн (2025 рік). 

“Очевидно, що цього не достатньо. Майже третина йде на заробітні плати. На проєкти залишається невелика сума, а це основна грантова інституція для різних сфер, подій, досліджень, підтримки митців. Тобто ключова інституція для створення культурного продукту всередині країни не отримає належного фінансування”, – зазначила депутатка.

Український інститут – зменшення з 80,2 млн грн (2024 рік) до 65, 2 млн грн (2025 рік). 

“Велике розчарування. Так багато говорили про культурну дипломатію, але це не підкреслено бюджетом. Цього бюджету вистачить лише на заробітні плати та комуналку, а на проєкти лишається 700 тис. грн”, – каже Кравчук.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies