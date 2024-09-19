8-й Київський тиждень критики представив програму «Фокус: Україна — Нідерланди»

Кінофестиваль “Київський тиждень критики” представив програму «Фокус: Україна — Нідерланди». У добірку увійшли актуальні фільми, які відображають кінопроцес обох країн. Програма створена у співпраці українських та нідерландських кінокритиків.

Відбір українських картин здійснювала нідерландська сторона — журналіст медіаDe Telegraaf та NU.nl Фабіан Мелхерс, кінокритик газети Nederlands Dagblad і кліматичний мер міста Дордрехта Боаз ван Льойк, а також кінокритикиня журналу De Filmkrant Лаура ван Зойлен. Після показів нідерландські кінокритики модеруватимуть обговорення з українськими творцями.

Відбір нідерландських стрічок здійснили куратори Київського тижня критики Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов й Анна Дацюк, які також модеруватимуть обговорення.

«Сірі бджоли» — екранізація однойменного роману Андрія Куркова, однієї з найкращих книг 2022 року за версією американського тижневика The New Yorker. Драма Дмитра Мойсеєва за участі Віктора Жданова («Спіймати Кайдаша») та Володимира Ямненка («Дике поле») розповідає про двох мешканців «сірої зони» на сході України — невеликого села, довкола якого вирує війна. Світова прем’єра картини відбулася на великому європейському фестивалі класу «А» — Роттердамському, а журі Одеського міжнародного кінофестивалю визнало «Сірі бджоли» найкращим українським ігровим фільмом.

«Редакція» — сатирична комедія Романа Бондарчука («Вулкан», «Українські шерифи»), знята на Херсонщині незадовго до повномасштабного вторгнення. У центрі сюжету — ідеалістичний юнак, який випадково стає журналістом місцевої газети й опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем. Світова прем’єра стрічки пройшла на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі. У межах програми «Фокус» відбудеться національна прем’єра стрічки.

«День як день» — документальний фільм Романа Блажана, знаного за коротким метром «Вихід через балкон». Картина досліджує, як українське село Ягідне, через рік після 27-денного полону його жителів у шкільному підвалі під час російської окупації, намагається повернутися до нормального життя, балансуючи між травматичними спогадами та надією на майбутнє. У межах програми «Фокус» відбудеться національна прем’єра стрічки.

«Молоко» — драма нідерландської режисерки Стефані Колк про жінку, що втратила дитину. Після цієї події героїня вирішує пожертвувати своє грудне молоко, що стає символічним актом подолання горя та пошуку нового сенсу в житті, змінюючи її стосунки та світогляд. Торік стрічка була представлена на Міжнародних кінофестивалях у Венеції та Варшаві.

«Коли ми програли німцям» — coming-of-age драма нідерландцяҐвідо ван Дріла. Це пригода 12-річних хлопців, що стала для них першим викликом дорослого життя. Сюжет розгортається у пам’ятний для героїв день у 1974 році — коли збірна їхньої батьківщини програє у фіналі чемпіонату світу.