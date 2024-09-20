Шмигаль: у 2025 році Україна потребуватиме близько $38 млрд зовнішньої допомоги

Щоб повною мірою закрити весь дефіцит бюджету, необхідно використати заморожені на Заході активи РФ, вважає глава уряду.

Наступного року потреба у зовнішньому бюджетному фінансуванні складає близько 38 млрд доларів.

Про це на засіданні уряду 20 вересня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, триває робота над тим, аби залучити кошти з різних джерел.

"Продовжуємо нашу програму з МВФ. Продовжуємо програму з ЄС Ukraine Facility. Продовжуємо співпрацю з усіма нашими ключовими партнерами, аби мати необхідні ресурси. Однак, для того, щоб повною мірою закрити весь дефіцит бюджету, необхідно нарешті використати заморожені на Заході російські активи", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що триває робота з Єврокомісією, аби "прискорити необхідні рішення".

"Очікуємо на позитивні новини в цьому напрямку", - зазначив Шмигаль.