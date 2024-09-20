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Шмигаль: у 2025 році Україна потребуватиме близько $38 млрд зовнішньої допомоги

Щоб повною мірою закрити весь дефіцит бюджету, необхідно використати заморожені на Заході активи РФ, вважає глава уряду.

Шмигаль: у 2025 році Україна потребуватиме близько $38 млрд зовнішньої допомоги
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Наступного року потреба у зовнішньому бюджетному фінансуванні складає близько 38 млрд доларів.

Про це на засіданні уряду 20 вересня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, триває робота над тим, аби залучити кошти з різних джерел.

"Продовжуємо нашу програму з МВФ. Продовжуємо програму з ЄС Ukraine Facility. Продовжуємо співпрацю з усіма нашими ключовими партнерами, аби мати необхідні ресурси. Однак, для того, щоб повною мірою закрити весь дефіцит бюджету, необхідно нарешті використати заморожені на Заході російські активи", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що триває робота з Єврокомісією, аби "прискорити необхідні рішення". 

"Очікуємо на позитивні новини в цьому напрямку", - зазначив Шмигаль.

  • Євросоюз надасть Україні позику в 35 млрд євро як частину зобов'язань G7. Про це під час перебування в Києві повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
  • Кредит погашатимуть за рахунок прибутку від російських заморожених активів.
  • Мінфін повідомив, що для погашення кредиту Україна не використовуватиме внутрішні кошти.
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